Ferrari International Assistance est-elle à nouveau une chose?

La FIA est synonyme de Fédération Internationale de l’Automobile, mais l’organe directeur de la Formule 1 a également une histoire d’amitié avec Ferrari au fil des ans.

Ainsi, il est bien connu que la FIA a été qualifiée dans le passé de «Ferrari International Assistance» par ceux qui soupçonnent un jeu déloyal entre les deux entités les plus puissantes du sport.

Il apparaît maintenant qu’un accord a été conclu, un compromis en quelque sorte. après que le groupe motopropulseur de Ferrari a été désigné comme suspect lorsque l’équipe a atteint une belle vitesse la saison dernière.

Vendredi, . a rapporté que l’instance dirigeante de la F1 avait déclaré être parvenue à un accord «privé» avec Ferrari après des enquêtes techniques sur l’unité motrice de l’équipe en 2019.

Les détails de l’accord ont été gardés confidentiels, mais la FIA au pouvoir a déclaré que les deux parties avaient accepté «un certain nombre d’engagements techniques».

Il a déclaré que cela améliorerait la surveillance de toutes les unités de puissance F1 à l’avenir et “aiderait la FIA dans d’autres tâches réglementaires en F1 et dans ses activités de recherche sur les émissions de carbone et les carburants durables”.

Le moteur de Ferrari a fait l’objet de nombreuses spéculations l’année dernière, des concurrents soupçonnant l’équipe de contourner les capteurs de débit de carburant pour gagner en performances.

Ils avaient commencé la saison en tant que premiers favoris après des temps impressionnants dans les tests et un net avantage de vitesse en ligne droite.

La performance a semblé diminuer, cependant, après que la FIA a publié plusieurs directives techniques concernant les capteurs de débit de carburant plus tard dans l’année.

L’équipe a nié quoi que ce soit de fâcheux, le principal Mattia Binotto ayant déclaré en décembre qu’elle avait été l’une des équipes les plus contrôlées de la grille: “Nous n’avons jamais changé notre façon de faire fonctionner le moteur pendant la dernière partie de la saison.”

Ferrari a terminé deuxième de Mercedes l’an dernier, avec trois victoires en course mais n’a pas remporté de titre mondial de F1 depuis qu’elle a remporté le championnat des constructeurs en 2008, l’année après que Kimi Raikkonen ait décroché son dernier titre de pilote.

Déclaration de la FIA:

La FIA annonce qu’après des investigations techniques approfondies, elle a terminé son analyse du fonctionnement de la Scuderia Ferrari Formula 1 Power Unit et est parvenue à un accord avec l’équipe. Les détails de l’accord resteront entre les parties.

La FIA et la Scuderia Ferrari ont convenu d’un certain nombre d’engagements techniques qui amélioreront la surveillance de toutes les unités de puissance de Formule 1 pour les prochaines saisons de championnat et aideront la FIA dans d’autres tâches réglementaires en Formule 1 et dans ses activités de recherche sur les émissions de carbone et carburants durables.

