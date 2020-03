Ferrari joint ses efforts pour construire plus de ventilateurs

Dans le tour d’horizon: Avec quatre autres équipes déjà impliquées dans les efforts de développement de technologies pour lutter contre la pandémie, Ferrari a confirmé qu’elle travaillerait à augmenter la production de ventilateurs.

Rejoignez . sur Facebook

Ne manquez rien de . – rejoignez-nous sur Facebook ici pour voir chaque fois qu’un nouvel article a été ajouté:

Liens

Plus de liens d’intérêt pour la course automobile:

Ferrari et Fiat envisagent d’aider l’Italie à fabriquer des ventilateurs dans une crise de coronavirus (.)

“Les constructeurs automobiles italiens Ferrari et Fiat Chrysler sont en pourparlers avec le plus grand fabricant de ventilateurs du pays pour l’aider à augmenter la production des machines vitales qui sont nécessaires de toute urgence dans la crise des coronavirus, ont déclaré jeudi des responsables de la société.”

Envision Group dévoile un ambitieux projet de masque facial (formule E)

“Tous les masques produits seront donnés aux entreprises, aux écoles et aux communautés des régions les plus touchées de Chine, dans l’espoir qu’ils contribueront à la prévention de l’épidémie et contribueront à ramener la normalité. Des masques sont également donnés au Japon, La Corée du Sud et d’autres endroits pour aider à lutter contre l’épidémie. “

Championnats de Formule 2 et Formule 3 Courses et tests de mai reportés (Formule 2)

“Pour le moment, toutes les activités sur piste F2 et F3 sont suspendues. Cela comprend bien sûr nos tests d’avril à Barcelone (F2) et à Budapest (F3), ainsi qu’un test de deux jours à Barcelone fin mai ( également pour F3). “

Le coronavirus inquiète les propriétaires de sports les plus riches du monde de 72 milliards de dollars (Forbes)

On estime que la pandémie a effacé 4,7 milliards de dollars de la fortune de Dietrich Mateschitz et réduit de 30% la richesse de Roger Penske.

La tribune CS55 avance malgré trois reports de course (Carlos Sainz)

“La tribune CS55 sera reportée en même temps que l’événement, mais les nouvelles d’aujourd’hui n’impliquent aucun changement dans le programme au-delà de la date elle-même.”

Le Suédois Felix Rosenqvist attise son feu compétitif IndyCar dans l’eSport (NBC)

“J’ai été un peu surpris de la qualité des pilotes de sim professionnels. Ces gars sont vraiment bons. J’ai joué à beaucoup de courses de sim cet hiver, donc je sais à quel point ils sont bons.”

Avec le Grand Prix de St. Pete reporté, la série IndyCar fait un don de nourriture sans précédent (Indy Star)

“Plusieurs milliers de livres de viandes fraîches, fruits de mer, légumes et fruits étaient nécessaires pour trouver un nouveau réfrigérateur, dans l’espoir d’être utilisé pour aider les sans-abri, affamés et autres dans le besoin dans la grande région de Saint-Pétersbourg.”

Meilleure voiture, pire voiture, voiture de rêve: Jan Magnussen (Daily Sportscar)

“Mes voitures de Formule 1 n’étaient pas géniales! Mais dans les voitures de sport, la plus grande déception a été quand j’étais avec Panoz et ils ont sorti le LMP07, avec le V8 de quatre litres.”

Nous nous efforçons toujours de créditer les sources originales. Si vous avez une astuce pour qu’un lien apparaisse dans le prochain tour d’horizon des ., envoyez-le via le formulaire de contact.

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

Partagez cet article . avec votre réseau: