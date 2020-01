Ferrari justifié de jouer le match en attente de Sebastian Vettel

Date publiée: 21 janvier 2020

Cesare Fiorio, ancien directeur sportif de Ferrari, pense que le patron de la Scuderia, Mattia Binotto, a raison d’attendre pour prendre une décision sur l’avenir de Sebastian Vettel.

Vettel est hors contrat à la fin de la saison 2020, ce qui pourrait bien être sa dernière campagne en tant que pilote Ferrari si la Scuderia décide d’apporter un nouveau visage frais ou si le quadruple champion du monde décide d’un nouveau défi ou prend sa retraite du sport.

Ferrari n’a pas perdu de temps pour obtenir Charles Leclerc sur un nouveau contrat à long terme jusqu’à la fin de la saison 2024, mais Fiorio pense que deux facteurs en particulier signifient que son ancienne équipe aborde correctement la situation en ce qui concerne Vettel.

“Vettel a commis un nombre exagéré d’erreurs en 2019, mais il a essayé de corriger cela un peu dans la dernière partie de la saison”, a déclaré Fiorio via FormulaPassion.it.

«Les erreurs sur piste contrastent tellement avec la solide expérience acquise par Vettel avec Red Bull lorsqu’il a remporté quatre championnats du monde. L’approche de Binotto [to wait on making a decision about Vettel] est justifiée si l’on considère deux aspects.

«Tout d’abord, l’arrivée de Leclerc qui a déjà démontré ses compétences importantes en revendiquant des victoires et des pole positions sans aucune crainte de son coéquipier plus expérimenté.

«Deuxièmement, l’arrivée de jeunes pilotes très prometteurs issus des formules mineures, des formules qui ressemblent de plus en plus à la Formule 1 même si les voitures ont une puissance et des performances moindres.

«Ces formules sont une base d’entraînement fondamentale dans la préparation pour passer à la Formule 1. Ces derniers temps, Gasly, Ocon, Norris, Russell, Albon, Giovinazzi, ont tous gravi les échelons avec promesse.

GP3, F2 et F1 sont aujourd’hui assez stables, hors qualité moteur. Dans cet esprit, je comprends la prévoyance de Mattia Binotto en voulant suivre l’évolution importante que la Formule 1 aura sur les pilotes à venir et je pourrai les considérer pour l’avenir. »

