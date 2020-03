Ferrari: Maintenir nos distances, mais toujours uni, ce virus peut être vaincu

Ferrari a annoncé son soutien à la décision de la Formule 1 de reporter la fermeture traditionnelle d’août à maintenant, alors que COVID-19 frappe le monde et affecte tous les horizons.

La déclaration de Maranello se termine par un cri de ralliement pour l’unité afin de combattre la pandémie mortelle qui paralyse la vie telle que nous la connaissons.

Déclaration Ferrari:

La Scuderia Ferrari, dont le personnel, ainsi que des millions de personnes en Italie et dans le monde, doivent faire face à la pandémie du virus COVID-19, soutient pleinement la décision de la FIA et de la Formule 1 de proposer l’arrêt habituel de l’été. La Scuderia Ferrari sera donc fermée à partir de demain, jeudi 19 mars, jusqu’au jeudi 8 avril inclus.

La priorité de l’équipe a toujours été la sécurité de ses employés et de leurs familles, c’est pourquoi, depuis plusieurs jours, le travail dans l’usine de Maranello a été suspendu, remplacé si possible par un système de travail intelligent.

Nous sommes tout aussi déçus que nos fans de ne pas pouvoir courir, comme nous le faisons depuis plus de 70 ans, mais face à une situation aussi grave que celle-ci, il est primordial de suivre les conseils des autorités et de limiter toutes les activités autant que possible afin de contenir le virus le plus efficacement possible.

Nous attendrons que la situation s’améliore pour revenir à la normalité, dans notre quotidien comme dans le sport, y compris la course automobile. En attendant, nos pensées vont à toutes les personnes touchées par le virus et à ceux qui travaillent en première ligne pour le combattre.

En maintenant nos distances, mais toujours uni, ce virus peut être vaincu.

