Ferrari ne lâche pas Mission Winnow malgré des menaces légales

Date publiée: 19 février 2020

Malgré les menaces juridiques d’un groupe italien de défense des droits des consommateurs, Ferrari continuera à utiliser la marque Mission Winnow sur la SF1000.

Ferrari a lancé son challenger pour la saison 2020, le SF1000, le 11 février, mais il n’a pas fallu longtemps pour que les choses prennent un peu la forme d’une poire.

L’organisation à but non lucratif Codacons demanderait que le SF1000 soit saisi en raison de la marque Mission Winnow – une initiative de Philip Morris International, Codacons a fait valoir que la marque vise à faire échouer les lois antérieures empêchant la promotion du tabac en Europe.

Mais l’entreprise a confirmé que ce n’était pas la première fois qu’elle était impliquée dans de telles menaces juridiques.

Le vice-président des communications de Philip Morris International, Tommaso Di Giovanni, a déclaré à RaceFans «ce n’est pas la première fois [Codacons] a fait de telles menaces ».

“En 2019, une plainte similaire déposée par l’organisation a été rejetée par l’autorité italienne de la concurrence comme” manifestement sans fondement “”, a-t-il ajouté.

Depuis que Ferrari a fait ses débuts sous la marque Mission Winnow au Grand Prix du Japon 2018, ils ont dû faire face à plusieurs obstacles.

À seulement dix courses sur les 21 de l’année dernière, la marque figurait réellement sur la voiture Ferrari pendant les week-ends de course.

Et il semble que cela continuera ainsi, Di Giovanni affirmant que la marque Mission Winnow continuera d’apparaître dans les «courses de F1 sélectionnées» en 2020.

“Mission Winnow continue d’être le partenaire titre de la Scuderia Ferrari”, a expliqué Di Giovanni. «La livrée 2020 continuera de présenter le logo et le mot-symbole Mission Winnow sur certaines courses de F1.

«Notre initiative a suscité beaucoup de curiosité, d’empathie et de franchise et elle continuera d’être une plateforme d’ouverture de dialogue pour nous. Malheureusement, nous savons que certains peuvent avoir des idées préconçues à notre sujet et ont exprimé des réserves quant à ce qu’ils estiment être nos véritables intentions.

«Les grands changements commencent par une conversation ouverte et honnête. Mission Winnow est une initiative visant à encourager le dialogue autour d’un changement positif; la nôtre et celle des autres. Grâce à Mission Winnow, nous voulons faire savoir au monde entier comment nous avons une vision d’ambition pour l’avenir; partager notre fierté de la transformation que les gens de PMI ont accomplie jusqu’à présent et continueront de réaliser.

«Même si nous pensons que notre initiative est conforme à toutes les lois et réglementations applicables, nous ne souhaitons pas créer de controverse autour de notre partenariat avec la Scuderia Ferrari. En tant que tel, nous pouvons trouver des moyens alternatifs à certaines courses pour montrer notre soutien à la Scuderia Ferrari et notre esprit de vannage tout au long de la saison de course 2020. »

McLaren a également le soutien d’une entreprise de tabac, qui est British American Tobacco avec la marque Velo du BAT MCL35 aujourd’hui – la société le décrit comme un produit oral contenant de la nicotine, mais pas du tabac.

