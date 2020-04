“ Ferrari non compétitive s’est opposée à un nouveau report des règles ”

Date publiée: 17 avril 2020

La poussée de Red Bull pour retarder les nouvelles règles jusqu’en 2023 a été non seulement combattue par Ferrari, qui craint que leur SF1000 ne soit pas compétitif, mais aussi par de petites équipes rêvant d’un changement dans l’ordre hiérarchique.

Ils ne comprendront pas, dit Christian Horner.

Avec la saison de Formule 1 en suspens et les équipes perdant de l’argent à chaque grand prix annulé ou reporté, les 10 équipes ont toutes convenu de reporter les règlements de 2021 à 2022.

Red Bull voulait que cela repousse encore plus loin en 2023, mais ses rivaux et la FIA ont dit non.

Selon Horner, Ferrari ne souhaitait pas courir les voitures de cette année pendant deux saisons supplémentaires car la Scuderia craint que son SF1000 ne soit compétent.

Ferrari, cependant, n’était pas la seule équipe à ne pas être favorable à un contrat de deux ans.

“J’aurais repoussé les règles une année de plus en 2023”, a-t-il déclaré au vlog de Sky Sports.

“Mais si vous êtes une équipe, par exemple Ferrari qui dit” oui du point de vue des coûts, nous comprenons, nous sommes d’accord mais notre voiture n’est peut-être pas aussi compétitive, nous voulons une feuille de papier vierge “.

«Et bien sûr, toutes les équipes plus bas dans l’ordre pensent qu’une feuille de papier propre changera l’ordre de picage.

«La réalité est que cela ne changera rien, mais cela imposera énormément de générateurs de coûts à l’entreprise l’année prochaine.»

Horner est au moins heureux que les voitures de cette année soient largement gelées en 2021 car il pense que c’est la meilleure façon pour les équipes d’économiser de l’argent.

«Les équipes ont été assez décentes pour se rassembler et se concentrer vraiment sur les inducteurs de coûts – et ce sont les grandes équipes, les équipes de taille moyenne et les petites équipes.

“En fait, ce qui s’est produit en gelant énormément de la voiture – probablement 60% de la voiture est maintenant gelée de 2020 à 2021 – ce ne sera essentiellement que des mises à jour aérodynamiques entre les saisons.

«Je pense que c’est absolument la bonne chose à faire si vous vous concentrez uniquement sur la réduction des coûts.

“Et comme le cher vieux Ron Dennis avait l’habitude de frapper, il a dit que si vous voulez réduire les coûts dans cette entreprise, ne changez rien. Et il avait absolument raison.

“C’est pourquoi j’ai un léger problème avec l’introduction d’une révision complète de la voiture pour 2022. Il n’y a pas un seul composant qui soit reporté de 2021 à 2022.

«Nous allons être obligés de faire des tests de pneus et de construire des voitures à mules. Et cela semble simplement une pression inutile sur le système pour mettre ce coût en 2021. »

