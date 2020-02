Ferrari: Notre soif de victoire est plus forte que jamais

Ferrari a dévoilé sa voiture de Formule 1 2020 au charmant théâtre municipal de Romolo Valli, la voiture a désigné le SF1000 en l’honneur de leur 1000e course de haut vol qui aura lieu cette année 69e saison du Championnat du Monde.

Beaucoup dépend de cette voiture, et si elle peut correspondre à la passion et au faste du lancement sur la piste, alors peut-être que Sebastian Vettel et Charles Leclerc auront une chance de revendiquer le premier titre de la décennie à condition qu’ils ne frottent pas la peinture et ne plient pas le métal quand course entre eux.

Comme toujours, les espoirs sont grands à Maranello et les sabres sont en avance sur ce qui promet d’être une saison intrigante de F1, et dans laquelle ils vont tout faire pour réclamer un titre qui leur a échappé depuis que Kimi Raikkonen et Felipe Massa ont remporté le championnat des constructeurs pour eux en 2008. Raikkonen était leur dernier champion de pilotes quand il a fait des affaires en 2007.

Communiqué de presse officiel:

Le challenger de Ferrari en 2020 est appelé SF1000, reflétant le fait qu’à un moment donné cette saison, la Scuderia sera la première équipe à participer à 1000 Grands Prix de Formule 1, en cette année où la catégorie de course supérieure célèbre son 70e anniversaire. .

Le SF1000, entièrement construit à Maranello, a été inauguré ce soir au Théâtre municipal Romolo Valli de la ville de Reggio Emilia. C’était une soirée de gala qui a célébré l’identité italienne de la marque, dans un cadre qui reflétait l’essence de l’Italie en termes de drapeau national, d’art, d’architecture et de musique.

La soirée a débuté par un flashmob, sur une bande originale musicale composée spécialement pour cet événement par le Maestro Leonardo De Amicis, jouée par l’orchestre de l’Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo ne ‘Monti «Achille Peri – Claudio Merulo», menée de Sebastian De Amicis, ainsi qu’un set du DJ Benny Benassi.

À la fin de la musique, c’était au tour du PDG de Ferrari, Louis Camilleri, de prendre la parole, remerciant toutes les personnes présentes, y compris les responsables de la ville, les partenaires de l’équipe et tous ceux dont les efforts verront cette Ferrari se produire sur les pistes de course du monde entier.

Le dévoilement de la voiture a été présidé par le chef d’équipe et directeur général de la Scuderia, Mattia Binotto, qui a rappelé les paroles du fondateur, Enzo Ferrari, pour résumer les émotions suscitées par la marque Maranello: «Donnez à un enfant un morceau de papier et des crayons et demandez-leur de dessiner une voiture et elle sera certainement rouge. »

Passion bien sûr, mais aussi innovation, recherche, esprit d’équipe et volonté de compétitionner; les qualités qui sont à l’origine de #essereFerrari, le hashtag inventé l’année dernière qui met en valeur les valeurs de ceux qui travaillent pour la Scuderia.

Une fois les couvertures retirées du SF1000, Binotto a demandé aux deux pilotes, Sebastian Vettel et Charles Leclerc de le rejoindre sur scène. Ils ont tous deux dit qu’ils avaient hâte de prendre le volant! Et les Allemands et les Monégasques n’auront pas à attendre longtemps car la première journée des essais officiels de pré-saison aura lieu sur le circuit Barcelone-Catalogne, mercredi 19 février prochain.

Le chef d’équipe et les pilotes ont ensuite été rejoints sur scène pour une photo de groupe par le vice-président Piero Ferrari et le président, John Elkann qui a clôturé la procédure en quelques mots, soulignant une fois de plus les liens qui unissent le cheval cabré et l’Italie elle-même.

“Nous sommes fiers de représenter l’Italie dans le monde”, a-t-il déclaré. «Même si Ferrari a remporté 238 des 991 courses de Formule 1 disputées à ce jour, notre soif de victoire est plus forte que jamais. Au cours de la saison à venir, nous continuerons de faire face à une opposition très dure, mais cela ne fait que nous inciter à faire plus et à faire encore mieux.

«Ce qui nous distingue, c’est l’effort collectif incroyable de tous les membres de la Gestione Sportiva de Ferrari, sur et en dehors de la piste. C’est notre force ».

.