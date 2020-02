Ferrari: Nous ne faisons pas de sacs de sable | GRAND PRIX 247

Ferrari a une nouvelle fois défendu ses performances de pré-saison, le directeur de l’équipe Mattia Binotto soulignant qu’il ne peut pas contrôler le rythme de ses rivaux.

Le plus rapide de tous les coureurs jeudi à Barcelone, le 1: 16.841 de Sebastian Vettel était encore beaucoup plus lent que le meilleur de la semaine de Valtteri Bottas de Mercedes, un 1: 15.732.

Interrogé par des journalistes sur la question de savoir si cette différence de rythme était due à l’ensachage, Binotto a répondu que non.

“Honnêtement, je ne pense pas. Nous savons ce que nous faisons, nous savons si nous avons une marge ou non », a expliqué l’italien.

«Si vous regardez le rythme de la simulation de course, il est vrai qu’aujourd’hui Hamilton a eu un problème, mais son relais initial – la vitesse qu’il a obtenue était impressionnante.

«Est-ce de notre côté de l’ensachage? Sans doute: non. “

La position de Binotto a été confirmée par Vettel, qui a indiqué que les conditions humides et venteuses jeudi ont rendu son temps difficile à comparer avec Bottas ”, tout en soulignant également qu’il est normal qu’une équipe de Formule 1 retienne ses performances pendant les tests.

«Je ne pense pas que la voiture de quiconque soit vraiment agréable à conduire, alors cela a bouleversé notre journée», a déclaré Vettel, «mais nous avons quand même essayé d’en tirer le maximum. Nous avons essayé un peu de tout, mais… normalement, lors des tests, vous ne montrez pas toutes vos mains, normalement lorsque vous testez, vous faites des choses quand personne ne regarde ou lorsque les gens ne peuvent pas lire les tours. C’est la même chose pour tout le monde », a-t-il déclaré.

“Évidemment, je suis là depuis longtemps. Je pense que cela aide. J’ai probablement été dans plus de la moitié de cette pièce, mais cela m’aide à ne pas paniquer pour le moment.

“L’ambiance que je ressens [in here] est-ce que certains d’entre vous [journalists] sont inquiets ou inquiets… Je pense que c’est beaucoup plus simple que ça, il y aura un gars au sommet en Australie: j’espère que c’est moi, j’espère que c’est nous. Nous allons le reprendre à partir de là. L’expérience permet de rester concentré sur les bons domaines. »

.