Ferrari passe de «laissez-les courir» à «ordres d’équipe»

Date publiée: 24 février 2020

Il a fallu moins de deux semaines pour que la position de Ferrari passe de “laissez-les courir” à “commandes d’équipe”, Mattia Binotto admettant que ce dernier pourrait entrer en jeu cette saison.

S’exprimant lors du lancement de la SF1000 de Ferrari, le directeur de l’équipe, Binotto, a déclaré aux médias que Sebastian Vettel ne serait plus le pilote prioritaire de l’équipe.

Il a expliqué: “Ils seront au même niveau, ils peuvent tous les deux se battre pour être en tête.”

L’Italien a ajouté: “Alors laissez-les courir.”

Cependant, moins de deux semaines plus tard, il dit maintenant que les coéquipiers ne seront pas toujours libres de courir avec Ferrari prêt à émettre des ordres d’équipe si c’est ce que le mur des stands estime être le mieux dans la situation.

“Je ne dis pas qu’ils sont libres de courir sans ordres d’équipe, donc il pourrait y avoir des ordres d’équipe au profit de toute l’équipe”, a déclaré Binotto à Crash.net. «Mais la situation doit être claire.

“Je pense qu’il [Charles] s’est déjà avéré prêt. Je pense qu’il a fait une saison fantastique et excellente l’année dernière et il a également atteint le même niveau que Sebastian en termes de résultats finaux. Je pense qu’il a prouvé qu’il pouvait le faire.

“Il est juste qu’ils soient au même niveau pour commencer en 2020 et je pense qu’ils savent aussi que l’équipe a la première priorité, donc les ordres d’équipe peuvent toujours être là.”

La saison dernière, Ferrari a eu quelques cauchemars avec des commandes d’équipe alors que le mur des stands tentait de déterminer qui était le pilote le mieux placé.

Vettel et Leclerc ont tous deux eu des moments où ils n’ont pas été impressionnés par les directives de l’équipe. Cependant, la liberté de courir les uns les autres a conduit à un affrontement au Brésil qui a entraîné le retrait des deux pilotes de la course.

Binotto a ajouté: «Je pense que l’année dernière a été très utile pour eux et pour moi, pour se connaître et comprendre comment nous devons nous comporter et quelles devraient être les règles au sein de l’équipe et quelle est la priorité – que l’équipe passe en premier .

«Je pense que les deux pilotes se connaissent désormais mieux eux aussi et qu’ils se comportent bien. Je suis très content du niveau de discussions que nous avons eu et du niveau de contribution à la voiture et à l’équipe.

«Je pense que, d’une manière générale, il n’y a pas grand-chose à leur dire, car ils comprennent parfaitement quelle devrait être la façon de se comporter sur la bonne voie.»

