Ferrari peut-elle utiliser son veto pour empêcher la F1 d’abaisser le plafond budgétaire? · .

Vendredi, la FIA a annoncé qu’elle avait introduit une nouvelle clause réglementaire de «sauvegarde» par le biais d’amendements à l’article 18.2.4 du Code Sportif International. Elle s’applique à toutes les catégories de sport automobile de la FIA, sauf si elle est spécifiquement remplacée par d’autres clauses restrictives, telles que l’accord Concorde, et autorise l’organe directeur à apporter des modifications réglementaires rapides par vote majoritaire dans des circonstances exceptionnelles.

«La clause de sauvegarde surmontera l’exigence actuelle d’obtenir l’accord unanime de tous les concurrents pour modifier les règlements au sein d’un championnat, d’une coupe, etc. de la FIA, permettant à la FIA, dans certaines circonstances exceptionnelles, de modifier les règlements avec un délai de préavis plus court et avec le accord de la majorité des concurrents correctement inscrits pour le championnat, la coupe, etc. de la FIA concernés », indique le bulletin de la FIA.

Cependant, il ne s’ensuit pas que la clause modifiée confère à la FIA des pouvoirs étendus pour apporter des modifications arbitraires aux règlements de F1, car de telles modifications devraient satisfaire à la définition de l’expression clé, à savoir «circonstances exceptionnelles». Un tel changement pourrait inclure la réduction des plafonds de dépenses, comme indiqué dans le règlement financier qui n’a pas encore été introduit – une décision que Ferrari s’est vivement opposée.

Certes, ce sont des moments exceptionnels. Mais on pourrait faire valoir devant les tribunaux que l’utilisation de ces pouvoirs pour abaisser les plafonds budgétaires qui doivent entrer en vigueur au plus tôt en 2021 ne s’applique pas car les circonstances de 2021 restent inconnues, et ne peuvent donc pas encore être considérées comme “exceptionnelles”.

Il y a deux autres problèmes: le pouvoir de veto controversé de Ferrari – plus de détails ci-dessous – plus un accord conclu entre la FIA, la F1 et toutes les équipes le 13 juin 2019. Ce dernier déclare que toutes les parties renoncent spécifiquement à leur droit de contester la situation financière 2021 règlements, y compris l’adoption du «montant du plafond des coûts déterminé conformément à l’article 2.2, point b), du projet ci-joint de règlement financier pour la Formule 1 2021 (Sch. 2)». Ce plafond a été fixé à 175 millions de dollars, plus certaines exclusions définies, que plusieurs équipes souhaiteraient voir réduites.

McLaren a mis Ferrari au défi d’accepter un plafond inférieur, ce qui soulève certaines questions: les plafonds budgétaires 2021 considérablement réduits aideront-ils vraiment les tenues en difficulté à faire leur paie à la fin de ce mois ou l’an prochain? Les modifications potentielles des plafonds budgétaires sauveront-elles les équipes qui peuvent être dans une situation critique à cause d’une mauvaise gestion, plutôt que uniquement en raison des conséquences de la pandémie – ou de telles mesures prolongeront-elles simplement l’inévitable?

Curieusement, le règlement financier (plafond budgétaire) n’est mentionné dans le CSI qu’à l’article 11.9.5.b, sous l’en-tête «Autorité des Commissaires Sportifs», qui stipule que «toutes les questions relatives au Règlement financier de la Formule 1 de la FIA relèvent de l’exclusivité. [note!] compétence de la FIA Cost Cap Administration et du FIA Cost Cap Adjudication Panel ». La question est donc de savoir si le plafond budgétaire est couvert par l’ISC.

Malgré l’utilisation de «tous» et «exclusif», la FIA a précisé aux . que ces termes se réfèrent uniquement à l’autorité des commissaires sportifs et que l’ISC s’applique à tous les règlements.

Cela dit, le bulletin déclare: «En plus des changements annoncés précédemment à des règlements sportifs et techniques spécifiques au championnat [note: no mention of financial regulations], le Conseil mondial du sport automobile a approuvé l’introduction d’une clause de sauvegarde dans le Code sportif international. »

Oui, il est absolument ridicule qu’il en coûte plus de 300 millions de dollars pour aligner deux voitures pendant deux heures les 20 dimanches et il devrait être impératif de réduire ce montant. Mais le faire sous les auspices de «circonstances exceptionnelles», lorsque les effets de tout plafond réduit ne se feront sentir qu’à la fin de 2021, peut laisser F1 ouverte à des contestations judiciaires pour les raisons décrites ci-dessus. Est-ce vraiment ce dont la F1 a besoin en ce moment?

Le veto de Ferrari, dont une copie a été vue par ., est clair dans son intention: protéger les droits légitimes de Ferrari, avec un addendum précisant que tout organisme de la FIA, y compris le Conseil mondial du sport automobile et l’Assemblée générale, est tenu de respecter ces droits.

Ainsi, dans l’état actuel des choses, le veto annule toutes les clauses réglementaires ISC et F1. Bien que l’on puisse affirmer que le règlement financier ne s’applique qu’à partir de 2021 et dépasse donc le champ d’application des contrats et règlements actuels (2013-2020), Ferrari s’est vu promettre de futurs «droits de protection» [veto] dans le matériel de présentation vu par ., qui couvre spécifiquement le «Règlement financier principal», entre autres clauses.

Bien que les copies papier de ces accords n’aient pas encore été signées, cela est principalement dû au hiatus imposé par la pandémie et pourrait être argumenté en conséquence.

Liberty échoue en F1 en laissant Ferrari garder son vetoÉtant donné que toute réduction du plafond budgétaire affecterait très certainement les droits légitimes de Ferrari, la société pourrait invoquer ces clauses et faire valoir qu’elle dispose d’un certain nombre de cas légitimes. La question de savoir si Ferrari irait dans cette mesure – en particulier en ces temps difficiles – est une question distincte. Mais une telle action ne peut être exclue, d’autant plus qu’elle menaçait auparavant une action en justice concernant les plafonds budgétaires et d’autres questions réglementaires.

Les modifications de l’article 18.2.4 de l’ISC sont absolument nécessaires pour faciliter les changements rapides de règles techniques et sportives afin de faciliter le retour à l’action de la F1 après la levée des restrictions statutaires – et pourraient même être considérées comme cruciales pour le processus. Mais s’ils peuvent être appliqués de manière radicale compte tenu des pouvoirs de veto de Ferrari, il est douteux.

Le problème n’est donc pas l’ISC ou ses clauses, mais l’existence d’un veto impératif qui n’a absolument pas sa place dans une activité sportive mondiale, et qui doit être retiré, promesses précédentes ou non. Il est possible que l’article 18.2.4 soit encore amendé pour annuler le veto par un vote majoritaire, mais bien sûr Ferrari pourrait invoquer son veto sur cet amendement…

