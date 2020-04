Ferrari pourrait quitter la F1 avec un plafond budgétaire de 145 millions de dollars

Dans le résumé: le directeur de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, a déclaré que l’équipe pourrait quitter la F1 si un plafond budgétaire de 145 millions de dollars était introduit, et a déclaré que le sport devrait reconsidérer l’introduction des voitures des clients.

F1 Mobile Racing reçoit la mise à jour 2020

F1 Mobile Racing, le jeu de course mobile officiel de Formule 1, devrait être mis à jour avec les voitures de la saison 2020, ainsi que le nouveau circuit de Zandvoort, au début du mois prochain. Une nouvelle mise à jour suivra plus tard en mai pour ajouter Hanoi. Le jeu est disponible pour les plateformes Android et iOS.

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

Liens

Plus de liens d’intérêt pour la course automobile:

Ferrari évaluera l’avenir de la F1 si un plafond budgétaire est imposé, prévient Binotto (The Guardian)

“(Un plafond de 145 millions de dollars australiens) ne peut être atteint sans de nouveaux sacrifices importants, en particulier en termes de ressources humaines. S’il devait encore diminuer, nous ne voudrions pas être mis en position de devoir examiner d’autres options supplémentaires pour déployant notre ADN de course. “

GP d’Espagne: la F1 renégociera les frais des courses sans fans (The New York Times)

Juan Fontsere, directeur général du Circuit de Catalunya: “Ils sont conscients qu’il s’agit d’une situation exceptionnelle. Nous sommes évidemment sur la même longueur d’onde. S’ils veulent continuer certaines courses à cause des droits TV, à cause des équipes … ils savent que nos revenus (seront réduits), ils se rendent compte que cette année ce sera comme ça, donc à coup sûr nous sommes sur la même longueur d’onde. “

Coronavirus: les ingénieurs F1 et automobiles luttant contre la pandémie (Sky)

«Nous avons une équipe de rêve d’ingénierie et de capacités industrielles. Nous avons le rythme de l’ingénierie F1, nous avons les processus de fabrication robustes des grandes entreprises et les normes exigeantes requises ou la fabrication de dispositifs médicaux tous réunis dans le consortium . “

Une grande et solide grille de nouvelles Dallara 320 se dessine pour l’Euroformula (Euroformula Open)

“Jusqu’à présent, 19 voitures (soit un nouveau châssis ou des kits de mise à niveau pour le F317) ont été produites et ont été livrées ou sont en cours de livraison aux équipes d’Euroformula, avec un certain nombre de commandes supplémentaires en cours.”

Rossi à Supercars, Mostert à IndyCar (Andretti)

“Walkinshaw Andretti United et Andretti Autosport ont annoncé aujourd’hui une collaboration Esports qui verra le pilote de Walkinshaw Andretti United Chaz Mostert participer au IndyCar iRacing Challenge et le pilote Andretti Autosport Alexander Rossi entrer en tant que joker dans le Supercars All Stars Eseries.”

Nous nous efforçons toujours de créditer les sources originales. Si vous avez une astuce pour qu’un lien apparaisse dans le prochain tour d’horizon des ., envoyez-le via le formulaire de contact.

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

Ce jour-là en F1

Il y a 25 ans, Emerson Fittipaldi a remporté la dernière victoire de sa carrière IndyCar à Nazareth

Partagez cet article . avec votre réseau: