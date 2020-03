Ferrari pourrait se concentrer sur 2021 si “ l’écart est trop grand ”

Date publiée: 3 mars 2020

Ferrari pourrait se concentrer sur la voiture 2021 après seulement «quelques courses» si le chef d’équipe Mattia Binotto déclare que l’écart avec Mercedes est «trop grand».

Contrairement à la saison dernière, lorsque Ferrari a donné le ton lors des essais de pré-saison, la Scuderia a perdu cette année cette bataille.

Ferrari a révélé qu’elle avait adopté une approche différente des tests, choisissant de se concentrer sur la fiabilité et non sur le rythme.

Cependant, l’équipe a vite admis que quelque chose n’allait pas, Binotto craignant que Sebastian Vettel et Charles Leclerc ne soient trompés lors du GP australien d’ouverture de la saison.

Leclerc a réalisé le meilleur tour de Ferrari lors des essais, mais il était plus de six dixièmes plus bas sur Valtteri Bottas de Mercedes.

Binotto dit que si cet écart persiste dans les courses d’ouverture du championnat de cette année, Ferrari sera tentée de changer d’objectif pour 2021 avec ses nouvelles réglementations aérodynamiques et sa toute nouvelle voiture.

«Dans quelle mesure le rattrapage de 2020 affectera-t-il le 2021 [project]? – c’est certainement un bon point “, a-t-il déclaré à Motorsport.com.

«Je pense que c’est un compromis que nous devons trouver. Je pense que nous sommes très tôt dans la saison, et vous ne pouvez pas compromettre toute la saison elle-même.

«Donc, au début de la saison, nous continuons certainement à pousser 2020 autant que possible, car il est temps pour nous de comprendre la voiture et les faiblesses. Et j’espère que ce sont des choses que nous pouvons aborder dès que possible.

“Si je vois après quelques courses, et nous comprendrons toujours que l’écart est trop grand, alors c’est peut-être une considération que nous pouvons prendre en compte.

“Mais c’est un stade précoce en ce moment. Je pense que ce ne sont que quelques jours de tests. Je pense qu’il y a des choses que nous pouvons aborder sur la voiture, je l’espère très bientôt.

“Donc, pour le moment, nous devrions garder notre plan tel qu’il était pour 2020/2021.”

Peu importe l’écart, cependant, il arrivera un moment au cours de la saison 2020 où toutes les équipes de F1 n’utiliseront leurs ressources que dans les voitures 2021.

Le patron de Mercedes Motorsport, Toto Wolff, estime que cela pourrait être une bonne ligne de conduite alors que les équipes tentent d’équilibrer le succès de 2020 et son prix en 2021.

“Il y a un tel changement réglementaire massif pour 2021, que l’équilibre de votre allocation de ressources sera crucial en termes de quantité de vos ressources que vous passez à la voiture 2021”, a-t-il déclaré.

«Évidemment, la pente d’apprentissage et de développement est beaucoup plus raide au début. Donc, si vous vous trompez et que vous avez des mois de retard, vous pourriez avoir une demi-seconde de retard.

“Et c’est un défi que nous avons relevé dans le passé à travers deux changements réglementaires, et nous l’aimons.”

