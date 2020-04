Ferrari «prête» à tout format de week-end de course

Date publiée: 8 avril 2020

Le directeur de Ferrari, Mattia Binotto, affirme que son équipe est flexible et «prête à tout» avec le format de week-end de course F1.

Le Grand Prix du Canada a maintenant été reporté, ce qui signifie que les neuf premières manches programmées de la saison 2020 ne se déroulent pas comme prévu.

Les patrons de la Formule 1 veulent toujours établir un nouveau calendrier pour 2020 d’au moins 15 courses et de nombreux formats différents ont été discutés, y compris la réduction des week-ends de course à deux jours et plusieurs courses le week-end.

Et Binotto dit que Ferrari restera totalement flexible et soutiendra «quelle que soit» la décision prise.

“Nous savons par le règlement sportif que pour avoir un championnat du monde, il faut au moins huit courses, mais tout le monde essaie de chercher plus que cela”, a-t-il déclaré à Sky Sports.

«Je pense que ce qui sera important pour nous, c’est vraiment d’être flexible.

“Je suis sûr que Chase [Carey, F1 chairman] et les équipes seront capables d’organiser le meilleur championnat que nous puissions avoir. De notre côté, nous sommes prêts pour tout ce qui est nécessaire, que ce soit des week-ends de course courts, des courses doubles, chaque fois qu’il termine ou emballer les courses ensemble.

«Il est important d’être flexible et de s’assurer que nous pouvons également avoir de bonnes courses pour les fans.»

Binotto ne voulait pas spéculer sur une date de début pour la saison 2020, mais espérait peut-être lancer le bal à partir de juillet.

«Je pense qu’il est très difficile de répondre [when the season will start], personne ne peut vraiment le savoir », a-t-il déclaré.

«La F1 essaie certainement d’organiser la meilleure saison, peut-être à partir du début juillet si cela est possible, mais nous ne pouvons pas avoir de confirmation pour le moment. Mais je pense que d’ici la fin mai, nous aurons une image plus claire.

«Je pense qu’il est dans l’intérêt de tout le monde de commencer à courir quand nous le pouvons, quand cela sera possible, et d’avoir autant de courses que possible, mais je pense qu’il est maintenant trop tôt pour avoir une idée claire de ce que sera l’avenir. “

