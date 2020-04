Ferrari propose un plafond budgétaire plus élevé pour les équipes du constructeur F1 que pour les «clients» · .

Le directeur de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, a suggéré de fixer un plafond budgétaire plus bas pour les équipes de F1 qui achètent des unités de puissance que des fabricants tels que son équipe.

Hier, des représentants de la FIA, de la Formule 1 et des 10 équipes ont discuté de la réduction du plafond budgétaire de 175 millions de dollars qui devrait être introduit l’année prochaine. Les petites équipes sont impatientes de voir le niveau encore réduit

Cependant, les équipes de F1 les plus dépensières telles que Ferrari craignent que cela implique de réduire davantage leurs opérations. Binotto, qui a proposé le plan d’un plafond budgétaire à plusieurs niveaux, a expliqué le raisonnement derrière l’idée dans une interview pour Sky.

“Nous sommes pleinement conscients des difficultés de certaines équipes”, a-t-il déclaré. «Nous sommes pleinement conscients que nous devons aborder les coûts pour l’avenir de la F1. La réduction des coûts est le premier moteur de la survie de chaque équipe.

«Nous discutons évidemment avec la F1, la FIA et toutes les équipes d’une déduction du plafond budgétaire. Mais nous ne devons pas oublier en faisant cet exercice que nous avons des structures différentes, nous avons des atouts différents.

“Peut-être que la réponse n’est pas un plafond budgétaire unique” “Il y a des équipes qui sont des constructeurs, comme Ferrari et d’autres équipes de haut niveau où nous concevons, développons, homologuons et produisons chaque composant de nos voitures. D’autres équipes sont des clients qui achètent donc certaines pièces, donc n’ayant pas la même structure, évidemment, car elles ne conçoivent pas, ne développent pas et cetera tous ces composants.

“Donc, je pense que lorsque nous discutons d’un plafond budgétaire, nous ne devons pas oublier que nous avons des situations différentes et il est important que nous trouvions un terrain d’entente qui soit adapté aux différentes situations. Et peut-être que la réponse n’est pas un plafond budgétaire unique égal pour toutes les équipes, enfin. »

La Formule 1 doit réfléchir soigneusement au niveau pour fixer le plafond budgétaire, a souligné Binotto.

«Nous avons eu une réunion hier avec toutes les équipes, la FIA et la F1 et ce fut une réunion constructive et positive. Je pense qu’il y a encore des analyses qui sont nécessaires pour prendre les bonnes décisions.

«Nous devons éviter d’être vraiment émotifs en ce moment. Nous savons que nous allons faire face à des situations difficiles, mais nous avons besoin de nous pour maintenir en quelque sorte l’ADN, l’essence de la F1, qui est la compétition.

Retarder les règles de 2021 est “susceptible” de désavantager Ferrari “Donc, je pense qu’il est important de regarder clairement, de connaître les détails, mais de prendre une décision rationnelle qui a vraiment été basée sur les considérations et non sur les émotions.”

Binotto a déclaré que Ferrari est prête à soutenir les changements qui pourraient la désavantager dans l’intérêt du sport. Il a déclaré que l’appui de l’équipe au report de nouveaux règlements techniques pour 2021 à l’année prochaine en était un exemple.

“Je pense que c’était la bonne et la bonne décision car, évidemment, cela doit être une décision responsable”, a-t-il déclaré. «Je pense que la situation et l’urgence auxquelles nous sommes confrontés en premier lieu comptent comme une priorité.

«Nous ne pouvons pas seulement agir dans l’intérêt d’une seule équipe, dans l’intérêt de Ferrari, mais en regardant vraiment une image plus large, une situation plus large. Évidemment, nous savons que les équipes étaient en difficulté et que le temps deviendrait très serré pour développer de nouvelles voitures pour 2021. Je pense donc qu’à la fin, c’était le bon choix.

«N’est-ce pas en quelque sorte en faveur de Ferrari? Très probablement, oui, peut-être. Mais je pense que nous sommes des challengers et nous sommes aussi des gens qui veulent à chaque fois mieux faire par rapport à ce que nous faisions dans le passé. Et il y aura des moments où finalement, même s’ils seront serrés, nous pourrons récupérer et être plus forts. »

Hier, le Canada est devenu la neuvième ronde de la saison à être annulée. Binotto espère que la F1 aura une idée le mois prochain lorsque le championnat pourra commencer.

«La F1 essaie certainement d’organiser les meilleurs championnats qu’elle peut faire cette saison à partir du début juillet si cela est possible. Mais nous ne pouvons pas avoir de confirmation pour le moment. Je pense que d’ici la fin mai, nous aurons peut-être une image plus claire.

Analyse: quelles équipes de F1 sont les plus exposées au choc financier«C’est dans l’intérêt de tous, vraiment de commencer à courir quand nous le pouvons, quand cela sera possible, d’autant de courses que possible. Mais je pense qu’il est vraiment trop tôt maintenant pour avoir une idée claire de ce que serait l’avenir. “

Binotto a déclaré que Ferrari devait être flexible et s’adapter aux changements dans la structure du week-end de course, tels que la réduction du nombre d’essais et l’organisation de plusieurs courses sur le même site, pour s’adapter autant que possible à la saison 2020.

«Nous savons que, d’après les règlements sportifs, comme premier championnat du monde, vous avez besoin d’au moins huit courses. Mais je pense que tout le monde essaie de chercher plus que cela.

«Ce qui serait important pour nous, c’est vraiment d’être flexible. Je suis presque sûr que Chase [Carey, F1 chairman and CEO] et les équipes seront capables de mettre en place le meilleur championnat que nous puissions avoir.

«Je pense donc de notre côté vraiment tout ce qui est nécessaire: week-end de course court, double course, chaque fois que nous finissons de rassembler toutes les courses. Je pense que quoi qu’il en soit, il est important d’être flexible et de faire en sorte que nous puissions avoir de bonnes courses aussi pour les fans. “

