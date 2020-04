Ferrari rejoint la bataille contre COVID-19

Date publiée: 16 avril 2020

Ferrari a commencé à produire des valves pour respirateurs et masques de protection, rejoignant ainsi la lutte de Formule 1 contre COVID-19.

Alors que la pandémie de coronavirus continue d’avoir un impact sur le monde, Ferrari a annoncé qu’elle utilisait son prototype de voiture et son usine à Maranello pour produire des composants thermoplastiques dans le but d’augmenter la production d’équipements médicaux pour lutter contre le virus.

Ferrari produit des valves pour respirateurs et masques faciaux avec ses machines à Maranello.

Ils suivent Mercedes qui a transformé son usine de moteurs Brixworth pour produire une aide respiratoire moins invasive qu’un ventilateur – ils en ont déjà produit 10 000.

McLaren et travailler avec Ford et Airbus pour développer un nouveau ventilateur, tandis que Red Bull et Renault avaient lancé ensemble un projet pour concevoir un nouveau ventilateur, mais il a été arrêté parce qu’il n’était pas adapté pour traiter les patients atteints de coronavirus.

Ferrari produit actuellement des valves et des raccords pour respirateurs pour les masques de protection dans son usine de Maranello via ses installations d’impression 3D en soutien aux agents de santé. Des solutions pratiques pour une aide immédiate là où elle est nécessaire. #Ferrari https://t.co/ADIg28uYhK pic.twitter.com/cfYNiNHa7E

– Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 16 avril 2020

Ferrari travaille également avec Mares et Solid Energy pour transformer l’équipement de plongée en masques médicaux d’urgence pour les soignants afin de traiter les patients dans leur Italie natale.

Dans un communiqué, Ferrari a déclaré: «Dans les prochains jours, Ferrari prévoit de fabriquer plusieurs centaines d’équipements qui sont déjà distribués par certaines des sociétés impliquées, avec la coordination de la protection civile italienne, à divers hôpitaux italiens, y compris ceux de Bergame, Gênes, Modène et Sassuolo ainsi qu’aux agents de santé de la ville de Medicina, près de Bologne. »

