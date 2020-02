Ferrari révèle SF1000 le grand espoir rouge pour 2020

Ferrari a lancé la saison de lancement de la Formule 1 avec la grande révélation de leur SF1000 ce soir dans le spectaculaire théâtre Romolo Valli, Reggio Emilia.

Les Reds entrent en 2020 avec l’un des alignements de pilotes les plus forts autour d’avoir retenu les services de Charles Leclerc et Sebastian Vettel.

Le lancement était tout à fait adapté au lieu. Une ouverture orchestrale dans le théâtre du XIXe siècle jusqu’à la révélation du SF1000 par Charles et Sébastien. Le nom lui-même rend hommage aux équipes du 1000e Grand Prix qu’elles auront disputé en F1.

Le directeur général, Louis Camilleri, a déclaré: «Nous sommes tous très conscients des énormes responsabilités qui reposent sur nos épaules et nous sommes clairement très concentrés sur l’objectif ultime, qui est la victoire. Je crois que nous avons le talent et la détermination pour répondre à ces ambitions.

“La responsabilité s’accompagne de beaucoup de pression et nous considérons cette pression de manière positive car elle a pour effet de nous unir et de nous inspirer”, a ajouté Camilleri.

Enzo Ferrari a fondé la «Scuderia Ferrari» en 1929 où il a acheté, préparé et mis en service des voitures pour les clients jusqu’en 1933, date à laquelle Scuderia Ferrari a repris le rôle de l’équipe des travaux d’Alfa Romeo. En 1939, Ferrari quitte Alfa Romeo pour poursuivre sa propre marque, initialement sous le nom d’Auto Avio Costrruzioni.

La première voiture de marque «Ferrari» est arrivée en 1947 sous la forme de la 125 S – Design italien fin marié à un moteur V12 de 1,5 l. Une voiture produite pour financer la Scuderia Ferrari, la division course.

Ferrari est entrée en F1 lors de sa première saison en 1950, et est la seule équipe à avoir participé à chaque saison du championnat, avec la 125 F1, mais manquerait la première épreuve en Grande-Bretagne en raison de désaccords concernant l ‘«argent de départ» payé aux concurrents.

Soixante-dix ans plus tard, la Scuderia détient 13 records sportifs qui incluent la plupart des championnats constructeurs et pilotes (16 et 15), la plupart des Grands Prix, la plupart des victoires, des pôles et des podiums. Le nom Ferrari est devenu synonyme de F1 et F1 synonyme de Ferrari et de leurs exploits sur piste et sur route.

Les années 2010 ont marqué la première décennie des équipes basées à Maranello sans championnat des constructeurs depuis les années 1950. Compte tenu de leur domination au début des années 2000 avec Michael Schumacher et la série F200x, il ne fait aucun doute qu’une équipe remplie d’un tel succès cherchera à alimenter cette soif.

Ferrari a eu du mal au début de 2019 après avoir apparemment été l’équipe à battre à la fin des tests de pré-saison à Barcelone.

Des problèmes de dentition ont signifié que leur première médaille d’argent est venue à Monaco avec la voiture apportant enfin le défi à Mercedes en Europe et après la pause estivale où Charles Leclerc a pris trois pole positions d’affilée en Belgique, en Italie et à Singapour – Tous ont été convertis en une victoire par l’équipe avec Vettel menant à domicile le 1-2 à Singapour.

En fin de compte, la maturation tardive de la voiture et de ses pilotes n’a pas été suffisante pour rester à distance de contact de la paire de Mercedes qui s’est révélée dominante au début de la saison en remportant les tours 1-8 et en prenant neuf 1-2 tout au long de l’année.

La constance de Mercedes a permis aux Allemands de conserver le titre de plus de 200 points tandis que les erreurs et les incohérences du côté italien à Bahreïn, en Azerbaïdjan, à Monaco, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie et principalement au Brésil n’ont fait qu’empirer le mauvais départ.

2020 est la deuxième année du duo Leclerc-Vettel qui s’est avérée forte jusqu’à présent auprès des jeunes le plus souvent pour faire vivre le combat. Sebastian Vettel sera déterminé à prouver qu’il est toujours un pilote de premier plan et à son apogée tandis que Leclerc cherchera à poursuivre le début impressionnant de sa carrière en F1. Après des années de promesses et de déceptions constantes pour les Tifosi, l’objectif est simple: remporter le titre et le faire avec force.

