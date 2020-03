Ferrari & Sebring: plus d’une fois 24 heures sur 24

Ferrari à Sebring a beaucoup en commun. L’icône italienne et la course américaine sont intimement liées depuis le tout début – en fait, la Scuderia Ferrari est l’équipe la plus gagnante de la course qu’ils appellent “ Once Around the Clock ” – l’usine Ferrari a remporté la course huit fois depuis cette course sur une piste qui a évolué à partir de l’aérodrome de l’armée de la Seconde Guerre mondiale de l’armée Hendricks, arrivé pour la première fois en six heures le soir du Nouvel An 1950.

Cette première course s’est cependant déroulée sur un handicap plutôt que sur une vitesse absolue, c’est pourquoi le petit Crosley Hot Shot de 750 cm3 de Ralph Deshon et Fritz Koster apparaît de manière surprenante dans les résultats devant Jim Kimberly et Marshall Lewis V12 2 litres V12 Ferrari 166 MM Barchetta . Il y avait deux autres Ferrari dans cette Sebring pionnière de 6 heures – Bill Spear et George Robert ont conduit leur coupé 166 MM à la quatrième place du classement général, tandis que Luigi Chinetti et Alfredo Momo ont terminé septièmes dans une Ferrari 195 S. engagée par Briggs Cunningham.

La course est revenue à 12 heures au début de 1952 lorsque Bob O’Brien et Richard Cicurel ont conduit une Ferrari 166 à la maison en quatrième position, tandis que Bill Spear et les 340 America de Billgs et Briggs Cunningham et 166 MM de James Simpson et George Colby ont tous deux pris leur retraite. Ed Lunken et Charles Hassan ont ramené les 166 MM de Lunken à la sixième place en 53, tandis qu’une paire de 225 S entraînait Jim Kimberly et Marshall Lewis, et Bill Spear et Phil Hill, à la retraite.

En 1954, Phil Walters et John Fitch et Ferrari Ferrari 375 MM de Phil Hill et William Spear gardaient les Lancia D20 conduites par Fangio, Ascari et Taruffi’s factory Lancial honnête, mais tous les problèmes ci-dessus ont permis à Stirling Moss et Bill Lloyd de voler un imprévu gagner en OSCA de Cunningham. Et en 1955, Phil Hill et Carroll Shelby pensaient avoir gagné dans le 750 Monza Spyder d’Allen Guiberson, mais Jaguar D-Type de Mike Hawthorn et Phil Walters a ensuite été déclaré vainqueur.

Après cinq ans d’équipes de corsaires manquant de peu les victoires pour diverses raisons, la Scuderia Ferrari a envoyé quelques œuvres 860 Monzas en Floride avec Juan Manuel Fangio et Eugenio Castellotti, et Luigi Musso et Harry Schell à la barre et malgré un effort Valliant de Mike Hawthorn et Desmond Titterington, leur Jaguar D Type ont manqué de freins pour permettre aux Ferrari d’usine de rentrer chez elles alors que Fangio et Castelotti ont réalisé un record de 194 tours.

1958 a été difficile pour l’usine Ferrari. Peter Collins et Maurice Trintignant et Alfonso de Portago et Luigi Musso se sont battus à travers une litanie de problèmes pour ramener leurs 315 S à la maison cinquième et sixième derrière Fangio et Jean Behra 450S et Stirling Moss et Harry Schell’s Maserati 300S, Mike Hawthorn et Ivor Bueb’s Jaguar D- Type et Masten Gregory et le corsaire de Lou Brero Ferrari 290 S.

De là, Ferrari est entrée dans une glorieuse ère Sebring dorée de six ans alors que la 250 TR 58 de Phil Hill et Peter Collins a réalisé un record de 200 tours pour mener un 1-2 contre Luigi Musso et Olivier Gendebien. Gendebien, Hill, Dan Gurney et Chuck Daigh ont mené une autre Ferrari 1-2 sur Jean Behra et Cliff Allison en 1959. Hill et Gendebien avaient pris la voiture de Gurney et Daigh après la rupture de leur boîte de vitesses. Howard Hively et Richie Ginther, la GT 250 Ferrari gagnante de l’usine, ont terminé neuvièmes.

1960 est allé encore mieux lorsque Phil Hill et Olivier Gendebien ont poussé le record de distance de 12 heures de Sebring à 250 tours en ramenant leur 250 TRI / 61 à la maison devant une Ferrari 1-2-3-4 devant Giancarlo Baghetti, Richie Ginther, Willy La voiture similaire de Mairesse et Wolfgang von Trips, NART 250 TR 59/60 de Pedro et Ricardo Rodríguez et Hap Sharp et Ronnie Hissom dans la 250 TR 59 de Sharp. Denise McCluggage et Allen Eager ont également remporté les honneurs GT dans une Ferrari 250 GT SWB.

Lucien Bianchi et la Scuderia Venezia 250 TRI / 61 de Jo Bonnier ont battu Phil Hill et la Ferrari 250 GTO, l’équipe de course de cinq ans victorieuse en GT de Gendebien à 1-2 en 1962, mais la coupe Sebring de Ferrari a vraiment débordé en 1963. Son Les voitures ont verrouillé le top six des 12 heures alors que John Surtees et Ludovico Scarfiotti, Willie Mairesse, Nino Vaccarella et Lorenzo Bandini travaillent 250 Ps et Pedro Rodriguez et Graham Hill’s NART Ferrari 330 TRI / LM ont pris la tête du podium devant le top trois GT, Roger Penske et Augie Pabst, Carlo Abate et Juan-Manuel Bordeu Richie Ginther et Innes Ireland dans un trio de 250 GTO

1964 amena une autre Scuderia Ferrari Sebring 12 heures 1-2-3 alors que Mike Parkes et le 275 P d’Umberto Maglioli battaient la voiture similaire de Ludovico Scarfiotti et Nino Vaccarella et le 330 P. de John Surtees et Lorenzo Bandini 330 P. Jusqu’en 64, lorsque l’équipe d’usine entra les 12 heures de Sebring, il a généralement fallu deux nouvelles voitures en Floride et les a soutenues avec une troisième équipe dans l’une des voitures de l’année précédente.

Ferrari a sauté la course de 1965, laissant David Piper et Tony Maggs pour chasser le dernier Chapparal et une nouvelle Ford GT40 à la maison dans la vénérable Ferrari 250 LM de Piper, mais l’équipe d’usine était de retour à Sebring en 66 en tant que Ludovico Scarfiotti et Dino 206 S de Lorenzo Bandini. est revenu cinquième au classement général et deuxième de la catégorie des 2 litres. Ferrari a sauté les 12 heures de 1967 et 68, mais est revenu en 69 lorsque Chris 312 Amon et Mario Andretti ont terminé deuxième derrière Jacky Ickx et Jackie Oliver Ford.

Maranello était de retour au sommet à Sebring en 1970 alors qu’Ignazio Giunti, Nino Vaccarella et Mario Andretti ont remporté la victoire en 512 S et à nouveau lors de sa dernière entrée en tant qu’équipe d’usine en 1972, quand il est reparti avec un autre 1-2 comme Mario Andretti et Jacky Ickx a conduit Ronnie Peterson et Tim Schenken à la maison similaire de 312 PB. Au total, l’équipe d’usine de Ferrari a remporté un record de huit heures de Sebring en 12 heures, avec Mario Andretti, Phil Hill et Olivier Gendebien également chacun gagnant dans trois de ces courses.

Mais le succès de Ferrari à Sebring n’était pas encore terminé – alors que ses voitures n’étaient pas prises en compte par les règles pendant les 20 prochaines années, il y avait quelques efforts de corsaire jusqu’en 1995, quand il a construit la nouvelle 333 SP pour convenir aux règles américaines et mondiales des voitures de sport. Les SP n’étaient que des voitures clientes, mais cela n’a pas empêché Fermín Vélez, Andy Evans et Eric van de Poele de Scandia de prendre d’assaut la victoire de Sebring cette année-là avec sa deuxième voiture conduite par Mauro Baldi, Michele Alboreto et van de Poele troisième.

Evans, Baldi et Alboreto ont terminé deuxièmes en 96, avec le trio Momo Corse Gianpiero Moretti, Max Papis et Didier Theys troisièmes, tandis que Scandin’s Yannick Dalmas, Stefan Johansson, Fermin Velez et Andy Evans étaient de retour dans la victoire en 1997. Theys, Baldi et Moretti ont ensuite remporté la plus récente victoire de 12 heures de Sebring sur Ferrari en 333 SP Momo en 1998.

Ferrari a ensuite pris une autre pause de 12 heures à Sebring jusqu’à son retour en tant que GT régulier depuis 2007, lorsque Mika Salo, Johnny Mowlem et Jaime Melo ont remporté les honneurs GT2 dans une Ferrari F430GT Risi Competizione, avant que Salo, Melo et Pierre Kaffer ne dirigent Gianmaria Bruni, Matías Russo et Luís Pérez Companc à domicile en 2009 1-2. Melo, Bruni et Kaffer l’ont fait pour Risi en 2010, tandis que Tracy Krohn, Niclas Jönsson et Michele Rugolo ont remporté les honneurs GTEAm en F430 GT2 en 2011.

Andrea Bertolini Olivier Beretta Marco Cioci a remporté les honneurs LMGTE sur une 458 Italia GT2 en 2012 et la plus récente victoire de Ferrari à Sebring est venue grâce à Christina Nielsen, Alessandro Balzan et la victoire GTD 2016 de Jeff Segal à bord d’une Scuderia Corsa 488 GT3.

Il reste à voir si la course de Sebring actuellement retardée de 12 heures se déroule cette année, mais quand la course épique reviendra, et avec les règles des sports et des courses de voitures GT dans les limbes, la Scuderia Ferrari sera-t-elle de retour bientôt pour construire son record de huit gagne en équipe? il semble que le moment soit venu pour l’usine Ferrari de repartir une fois par jour

.