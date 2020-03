Ferrari veut mettre des sourires sur les visages au milieu du coronavirus

Date publiée: 10 mars 2020

Le patron de Ferrari, Mattia Binotto, a déclaré qu’il était de son devoir d’essayer de faire sourire les gens alors que le monde continue de lutter contre l’épidémie mortelle de coronavirus.

Mais la patrie de la Scuderia a été l’une des régions les plus touchées et le plus grand nombre d’infections confirmées en dehors de la Chine.

Les règles initiales de quarantaine signifient que jusqu’à 16 millions de personnes en Lombardie et dans 14 provinces ont besoin d’une autorisation spéciale pour voyager mais, lundi soir, le gouvernement italien a mis en place une interdiction nationale qui affectera une population de 60 millions de livres sterling.

Ferrari, AlphaTauri et Pirelli doivent tous surmonter des obstacles majeurs pour maintenir le spectacle de Formule 1 sur la route, tandis que d’autres équipes sont également confrontées à de gros défis logistiques pour acheminer leur précieuse cargaison vers et depuis chaque événement.

Avec le Grand Prix d’Australie qui démarre, Binotto veut divertir les fans alors que le monde continue de lutter contre le virus.

“Après un long hiver à travailler sur la construction et le développement de notre voiture, le moment est venu d’obtenir une première indication de notre niveau de performance et de l’efficacité des améliorations que nous avons introduites au cours des derniers mois”, a déclaré Binotto dans l’aperçu de Ferrari en Australie.

«Nous savons que l’opposition est forte, mais nous savons également que c’est le début d’une longue saison où le taux de développement, la fiabilité et notre efficacité opérationnelle seront essentiels.

«Nous nous préparons à relever tous ces défis en tant qu’équipe unie, consciente des progrès qui doivent être accomplis et fiers du soutien de nos fans du monde entier.

«Dans une période difficile pour l’Italie et le monde dans son ensemble, dans le cadre d’un sport mondial, il est de notre devoir d’essayer de faire sourire les gens alors qu’ils se préparent à regarder la première course de la saison avec le même sens de l’anticipation comme nous-mêmes. »

