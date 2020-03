FIA: l’accord Ferrari est un outil juridique utilisé par de nombreux sports

L’organe directeur de la Formule 1 soupçonnait que le moteur de Ferrari ne fonctionnait pas toujours selon les règles de l’année dernière mais manquait de preuves concluantes, a annoncé jeudi la FIA.

La FIA a expliqué dans un communiqué qu’elle était donc parvenue à un règlement privé pour éviter un long litige et un résultat incertain.

Le règlement confidentiel, annoncé la semaine dernière le dernier jour des tests de pré-saison, a mis en colère les équipes non motorisées Ferrari qui ont publié mercredi une déclaration commune exigeant de la clarté et menaçant de poursuites judiciaires.

La FIA a donné plus d’informations pour essayer de clarifier la situation un jour plus tard.

“Les enquêtes approfondies et approfondies entreprises au cours de la saison 2019 ont soulevé des soupçons selon lesquels la Scuderia Ferrari PU (unité motrice) pourrait être considérée comme ne fonctionnant pas dans les limites des règlements de la FIA à tout moment”, a-t-il déclaré.

«La Scuderia Ferrari s’est fermement opposée aux soupçons et a réitéré que son PU fonctionnait toujours conformément aux réglementations.

“La FIA n’était pas entièrement satisfaite mais a décidé que de nouvelles mesures n’aboutiraient pas nécessairement à une affaire concluante en raison de la complexité de l’affaire et de l’impossibilité matérielle de fournir la preuve sans équivoque d’une violation.”

La FIA a déclaré que la confidentialité de l’accord de règlement était prévue par les règles judiciaires et disciplinaires du sport.

L’article 4 (VI) stipule que «le parquet et toutes les personnes participant à l’enquête sont liés par une obligation de confidentialité vis-à-vis des personnes ou organisations non concernées par l’enquête».

Le règlement lui-même était couvert par l’article 4 (II) du même règlement.

La FIA a déclaré qu’elle avait agi en conséquence «pour éviter les conséquences négatives qu’un long litige entraînerait, notamment à la lumière de l’incertitude quant à l’issue de ces litiges et dans le meilleur intérêt du championnat et de ses parties prenantes».

Il a déclaré que le règlement avec Ferrari était “efficace et dissuasif”.

“Ce type d’accord est un outil juridique reconnu comme une composante essentielle de tout système disciplinaire et est utilisé par de nombreuses autorités publiques et autres fédérations sportives dans le traitement des litiges”, a-t-il déclaré.

Sept équipes, dont le champion Mercedes, ont exprimé leur surprise et leur choc et ont appelé à une plus grande transparence. La déclaration originale de la FIA contenait peu d’informations.

“Après des mois d’enquêtes qui ont été entreprises par la FIA uniquement à la suite de questions soulevées par d’autres équipes, nous nous opposons fermement à ce que la FIA parvienne à un accord de règlement confidentiel avec Ferrari pour conclure cette affaire”, ont-ils déclaré.

Le moteur de Ferrari a fait l’objet de nombreuses spéculations l’année dernière, des concurrents soupçonnant l’équipe de contourner les capteurs de débit de carburant pour gagner en performances.

Ferrari, finaliste l’an dernier avec trois victoires en course, avait commencé la saison en tant que premiers favoris après des temps impressionnants lors des tests.

La performance a semblé diminuer, cependant, après que la FIA a publié plusieurs directives techniques concernant les capteurs de débit de carburant plus tard dans l’année. Ils ont également été plus lents que Mercedes sur les feuilles de temps des tests 2020.

Ferrari a refusé de commenter.

Déclaration complète de la FIA:

«La FIA a effectué une analyse technique détaillée de la Scuderia Ferrari Power Unit, comme elle a le droit de le faire pour tout concurrent du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA.

«Les enquêtes approfondies et approfondies entreprises au cours de la saison 2019 ont soulevé des soupçons selon lesquels la Scuderia Ferrari PU pourrait être considérée comme ne fonctionnant pas dans les limites des règlements de la FIA à tout moment.

«La Scuderia Ferrari s’est fermement opposée aux soupçons et a réitéré que son PU fonctionnait toujours conformément aux réglementations. La FIA n’était pas entièrement satisfaite mais a décidé que de nouvelles mesures n’aboutiraient pas nécessairement à une affaire concluante en raison de la complexité de l’affaire et de l’impossibilité matérielle de fournir la preuve sans équivoque d’une violation.

«Afin d’éviter les conséquences négatives qu’un long litige entraînerait notamment au vu de l’incertitude de l’issue de ces litiges et dans le meilleur intérêt du Championnat et de ses parties prenantes, la FIA, conformément à l’article 4 (ii) de son Règles Judiciaires et Disciplinaires (JDR), a décidé de conclure un accord de règlement efficace et dissuasif avec Ferrari pour mettre fin à la procédure. “

«Ce type d’accord est un outil juridique reconnu comme une composante essentielle de tout système disciplinaire et est utilisé par de nombreuses autorités publiques et autres fédérations sportives dans le traitement des litiges.

“La confidentialité des termes de l’accord de règlement est prévue par l’article 4 (vi) du JDR.”

