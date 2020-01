Fin du rôle d’ambassadeur de Fernando Alonso avec McLaren

Date publiée: 20 janvier 2020

Fernando Alonso n’est plus ambassadeur de McLaren après l’expiration de son contrat avec l’équipe à la fin de la saison 2019 et n’a pas été renouvelé.

Après la sortie d’Alonso de la Formule 1 après 17 ans dans le sport et deux titres de champion du monde à son nom, l’Espagnol est toujours resté au sein de la configuration McLaren dans un rôle d’ambassadeur qui comprenait de conseiller les pilotes et les ingénieurs de l’équipe, ainsi que des tâches en piste en conduisant à des tests sélectionnés pour soutenir le développement des voitures 2019 et 2020.

Mais McLaren a maintenant confirmé que le partenariat ne s’était pas poursuivi en 2020 et que les deux parties n’avaient plus de liens officiels.

Ayant participé à son tout premier Rallye Dakar cette année, Alonso concentre désormais son attention sur une troisième tentative de remporter l’Indianapolis 500.

Une fois ce défi terminé, Alonso devrait sérieusement évaluer s’il souhaite activement rechercher un retour en Formule 1 en 2021 lorsque les nouvelles réglementations sportives et techniques entreront en vigueur.

“Je termine d’abord le Dakar, puis je fais l’Indianapolis 500, et cet été je devrai prendre une décision”, a-t-il récemment déclaré au programme El Partidazo de Cope.

«J’ai l’idée de revenir en Formule 1, je me sens comme un pilote de Formule 1, c’est ce que j’aime le plus et c’est ce que je sais faire le mieux.

«Je ne sais pas si je reviendrai ou non, mais je penserai à ces deux ou trois prochaines années de ma carrière cet été. Je déciderai dans les prochains mois.

«C’est la première catégorie de course automobile, mais elle a aussi ses inconvénients.

«La Formule 1 exige un dévouement complet de votre vie.

“J’en ai déjà eu 18 ans et maintenant je dois évaluer si je veux en faire deux ou trois de plus”.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.