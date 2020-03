Fittipaldi et Deletraz obtiennent des rôles de réserve Haas et de pilote virtuel · .

Haas a nommé deux pilotes de familles de Formule 1 comme pilotes de réserve pour la saison à venir.

Pietro Fittipaldi (photo) et Louis Deletraz devraient également conduire pour l’équipe lors du deuxième Grand Prix Virtuel de la semaine prochaine.

Fittipaldi, le petit-fils du champion de F1 de 1972 et 1974 Emerson Fittipaldi, a testé l’équipe trois fois l’an dernier. Le père de Deletraz, Jean-Denis, a également couru en F1 dans les années 90.

Le directeur de l’équipe Haas, Guenther Steiner, a déclaré qu’ils avaient initialement l’intention de faire cette annonce lors du week-end du Grand Prix d’Australie avant l’annulation de la course.

“Pietro et Louis ont tous deux fait leurs preuves au cours des 12 derniers mois”, a déclaré Steiner.

«Leur travail dans le simulateur a sans aucun doute été utile alors que nous avons relevé nos défis la saison dernière et nous sommes ravis de continuer à leur offrir de nouvelles opportunités d’élargir leur relation avec l’équipe en 2020 lorsque nous pourrons retourner au travail.

«Je suis impatient de les voir apporter une contribution significative à notre propre programme de course pour soutenir Romain. [Grosjean] et Kevin [Magnussen] et toute l’équipe d’ingénierie avec le Haas VF-20. »

Deletraz devrait également participer à la Formule 2 cette année, bien que, comme la F1, le championnat soit en pause en raison de la pandémie.

