Flashback: Comment la guerre FISA-FOCA a façonné la F1 d’aujourd’hui

Alors que la fin des années 1970 et le début des années 1980 ont vu les États-Unis et l’Union soviétique opposer leurs grands esprits et leurs politiciens dans une bataille de jeux d’esprit, de tromperie et de stratégie, les fans de Formule 1 vivaient leur propre guerre froide beaucoup plus près de chez eux.

Non seulement les troubles politiques et les tribulations de la F1 ont défini la phase sportive des adolescents, mais la «guerre FISA-FOCA», comme on l’a surnommé, continue de définir et d’impacter le sport à ce jour une quarantaine d’années plus tard.

La Fédération Internationale du Sport Automobile et la Formula One Constructors Association, un syndicat de ce type pour les équipes les moins représentées dans le sport sans le soutien de l’usine qui représentait l’ensemble des quinze équipes à l’exception de Ferrari, Renault et Alfa Romeo, ont été liés dans une féroce politique bataille qui atteindra son apogée en 1982.

L’instance dirigeante du sport, la FISA – alors dirigée par le tristement célèbre Jean-Marie Balestre, et le FOCA de Bernie Ecclestone ont rarement vu de face. Ce fut particulièrement le cas en 1980, lorsque les équipes de l’OFAC étaient d’avis que leurs droits et leur capacité de compétition étaient entravés par un parti pris présumé de la FISA envers les équipes soutenues par l’usine Ferrari, Renault et Alfa Romeo. Les membres de l’OFAC ont également soulevé des plaintes concernant les attitudes et les points de vue de la FISA en ce qui concerne les prix et les règlements techniques, car le groupe de contrôle se rangeait le plus souvent du côté des «trois grands». Aux côtés du conseiller juridique Max Mosley, Ecclestone s’est engagé à prendre des mesures pour rapprocher Balestre du pouvoir au centre du spectre.

Les tensions n’ont fait que s’aggraver lors du Grand Prix d’Espagne de 1980 dans ce qui est largement considéré comme le premier conflit majeur avec la FISA qui a porté le premier coup. Lors des précédents Grands Prix de Belgique et de Monaco, l’OFAC avait conseillé aux pilotes associés de boycotter les briefings obligatoires des conducteurs de 45 minutes organisés par la FISA pour protester contre la distribution des revenus de l’événement aux équipes concurrentes après que les conseillers juridiques du syndicat eurent remarqué qu’il n’y avait aucune mention de la présence à les réunions dans tous les règlements. Balestre et la FISA ont infligé des amendes de 2 000 $ aux conducteurs qui n’ont pas assisté aux séances d’information, punissant davantage les non-paiements sous la menace de révocation des licences de course; La FISA a ordonné la sanction de quinze licences quelques jours seulement avant le début de la course.

L’OFAC a menacé de retirer les douze équipes associées de l’événement, laissant la possibilité d’un événement de six voitures diffusé sur la scène internationale – une gêne pour la FISA et pour Balestre mais aussi pour les organisateurs de l’événement. La possibilité s’est rapprochée de la probabilité lorsque les organisateurs ont proposé de subventionner le coût des amendes pour les conducteurs, mais la FISA a refusé toute contribution à moins que les équipes ne reconnaissent leur culpabilité en avançant leurs propres dépôts. La course a été, d’une certaine manière, sauvée lorsque Juan Carlos I, alors roi d’Espagne, est intervenu et a ordonné la course. Le 1er juin 1980, le Grand Prix d’Espagne a eu lieu mais sans sanction FISA rendant la course non officielle. La course à part entière a marqué l’histoire avec le retrait des trois équipes d’usine, laissant 22 partants, tous propulsés par des moteurs Ford et seulement six ont terminé la course.

En novembre 1980, la Fédération mondiale de courte durée du sport automobile a été créée – un coup d’État dans le but de renverser l’emprise de la FISA sur la compétition de sport automobile à roues ouvertes. Sous la bannière de la WFMS, les équipes de l’OFAC ont organisé un événement en Afrique du Sud en 1981 qui, franchement, a été un désastre pour le syndicat. Sans le soutien des grandes équipes d’usine, il y avait très peu de soutien pour l’événement en général. Cela va à la fois financièrement et en termes d’attirer les foules et l’attention des médias. La tentative de scission a pris fin lorsqu’un accord a été convenu pour permettre à l’OFAC de retourner au Championnat du monde FISA à temps pour le premier tour en mars.

1982 a vu les luttes entre FISA et FOCA atteindre leur crescendo. Avant la première course de la saison, comme chaque année, les pilotes devaient signer un accord pour la super licence. Niki Lauda aux yeux d’aigle a remarqué une nouvelle clause dans les petits caractères: «Je m’engage à ce que l’équipe ci-dessus conduise exclusivement pour eux dans le Championnat du Monde FIA [until the season’s conclusion]”. Lauda a informé Didier Pironi, président de la Grand Prix Drivers Association.

À leur arrivée à Kyalami pour le Grand Prix d’Afrique du Sud, tous les pilotes, à l’exception de Jochen Mass, ont accepté de se retrouver dans un autocar vide pour discuter de la clause. De là, ils ont déménagé à l’hôtel Sunnyside Park où ils ont installé le camp dans une petite salle de banquet pour maintenir la camaraderie. La grève des pilotes a donné plus qu’un simple concert de piano impromptu d’Elio de Angelis pour les pilotes. La détermination et la compassion de Lauda et Pironi avaient conduit la FISA à supprimer entièrement la clause en se rendant compte qu’il devait y avoir soudainement 26 emplois disponibles dans le paddock et que les personnes ayant une expérience de 1000 chevaux et des voitures de course à turbocompresseur ne poussaient pas exactement sur des arbres avec Paul. Velasco raconte avoir entendu Bernie Ecclestone pousser à voler avec des pilotes de Formule 2 qui prendraient ces positions d’icônes, modifiant l’histoire telle que nous la connaissons.

À peine trois mois plus tard, la guerre FISA-FOCA a atteint son point de basculement lors du Grand Prix de Saint-Marin. L’OFAC a organisé un autre boycott dans lequel toutes les équipes alignées étaient censées ignorer l’événement par solidarité contre la gestion du sport par la FISA – en réalité, ATS, Tyrell, Toleman et Osella se sont tous retirés et ont concouru à Imola en invoquant des obligations de sponsors dont ils avaient besoin pour remplir . Cela a porté le total des équipes en compétition à sept avec l’ajout d’Alfa Romeo, Ferrari et Renault.

La raison de ce boycott était en réponse à la disqualification de Williams du Grand Prix du Brésil. À ce stade, les équipes de corsaires avaient du mal à suivre le rythme des équipes de fabrication, laissant les équipes FOCA opter pour des solutions plus créatives pour suivre le rythme. Les équipes avaient trouvé une faille dans le règlement technique, ce qui signifie que tous les liquides de refroidissement ne devaient pas être en place pendant les sessions de course. Cette découverte a conduit au développement de «freins refroidis par eau». Les équipes attacheraient des réservoirs d’eau encombrants à leurs voitures soi-disant pour ledit système de freinage. La raison en est que la FISA a introduit de nouvelles règles de contrôle du poids qui ont laissé suffisamment de temps aux équipes pour remplir les réservoirs d’eau, certaines ont même changé d’ailes en de supposées variantes à base de plomb pour faire le poids minimum. L’eau serait progressivement libérée sur la piste au cours des premiers tours, permettant aux voitures de rouler en sous-poids pendant la majeure partie de la session. L’équipe Williams a été disqualifiée du Grand Prix du Brésil après avoir été prise avec son interprétation créative des règles.

Le résultat a été une course de quatorze voitures à Saint-Marin dont les Renault d’Alain Prost et René Arnoux se sont retirés avec des problèmes de fiabilité permettant une Ferrari 1-2 dominante, controversée dirigée par Didier Pironi devant Gilles Villeneuve. La diminution de la grille a sans aucun doute eu des impacts négatifs sur l’image de la FISA – comment une série peut-elle prétendre être le summum du sport automobile alors que plus de la moitié des événements de boycott sur la grille protestent contre sa gestion? Un problème qui, s’il persistait, nuirait aux finances et à la base de fans très appréciée.

La résolution était l’accord Concorde signé entre la FISA et l’OFAC avec la grâce d’Enzo Ferrari, acceptant une distribution plus équitable des revenus à toutes les équipes, un calendrier établi pour les règlements techniques et les changements pour laisser du temps pour l’adaptation et la conception, quelle que soit la taille de l’équipe. Les équipes ont toutes accepté de se présenter à chaque course par la suite et de respecter les règles établies par l’organe directeur.

Les grandes batailles de la guerre FISA-FOCA ont peut-être pris fin il y a près de 40 ans, mais ses effets sont là pour durer. L’Accord Concorde définit les conditions de distribution des prix en argent et des revenus télévisés. Avant la conclusion de l’accord, de plus petites équipes indépendantes ont protesté contre le système de rémunération en place dans le sport. L’accord Concorde est accepté par toutes les équipes du sport. Le contrat étant en place pour une durée déterminée, les équipes disposant d’un soutien financier moins important pourront prévoir leurs revenus de manière plus précise, augmentant ainsi la probabilité de maintenir les équipes dans le sport plus longtemps. Cela peut également rendre le sport plus attrayant pour les nouvelles équipes car il y a une plus grande prévisibilité pour la subsistance, mais comme en témoigne l’histoire récente de HRT, Manor et Caterham, une équipe compétente gérant les affaires au siège d’une équipe est toujours impérative.

La guerre FISA-FOCA a également eu un impact considérable sur le personnel sportif avec une entente cordiale entre les deux organisations ouvrant la porte à Max Mosley et Bernie Ecclestone pour poursuivre leur carrière – Mosley en tant que président de la FIA succédant à Balestre et Ecclestone en tant que PDG de F1 jusqu’en 2017, qui reste également le président de l’OFAC jusqu’à ce jour. Bien que les fans se demandent souvent où se situe la loyauté de la FIA, il est indéniable que la paire a joué un rôle déterminant dans la transformation de la F1 en la série lucrative qu’elle est aujourd’hui.

.