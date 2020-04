Flat Spot: la Formule 1 peut continuer sans Ferrari, mais elle ne devrait pas

Au milieu de la semaine dernière, Ferrari a de nouveau fait des vagues après que le directeur de l’équipe de F1, Mattia Binotto, semble avoir suggéré dans une interview à The Guardian que la Scuderia pourrait quitter le sport si le plafond budgétaire était encore abaissé.

Bien que le constructeur italien ait rapidement rejeté les rumeurs, le mal était déjà fait, car les mots mal interprétés de Binotto avaient causé à la fois une panique et de la joie parmi des millions de fans de F1 à travers le monde alors qu’ils circulaient sur les réseaux sociaux.

Pendant ce temps, les concurrents de Ferrari ne semblaient pas impressionnés par la déclaration plutôt ambiguë de Binotto et ont décidé de ne pas trop regarder ce que l’italien aux cheveux bouclés avait dit. Sauf, bien sûr, pour Zak Brown de McLaren. S’exprimant au nom de la tenue de Woking et des plus petites équipes de F1, le PDG du constructeur automobile britannique a profité de l’occasion pour doubler son plaidoyer antérieur pour abaisser le futur plafond de coûts du sport à seulement 100 millions de dollars, au lieu des 145 millions proposés. .

Brown n’a pas hésité du tout à utiliser un langage assez fort pour réfuter les arguments avancés par Binotto et est même allé jusqu’à dire que la tenue italienne «vivait dans le déni» en ce qui concerne le coût de la compétition en F1. L’homme d’affaires de 48 ans a déclaré qu’il était de la plus haute importance que la F1 soit, à tout moment, financièrement viable pour ses participants. Si Ferrari ne laisse pas le sport le réduire d’un côté, Brown préfère voir l’équipe Maranello partir si cela garantit la survie d’autres équipes plus petites.

Bien que la motivation de Brown pour faire du sport un endroit meilleur et plus sain pour les constructeurs semble provenir d’un lieu d’empathie – bien qu’il y ait sûrement aussi un aspect compétitif – je dirais qu’un scénario où Ferrari décide d’emballer et de partir ne devrait même pas exister.

Bien sûr, techniquement, la F1 peut continuer après avoir perdu une seule équipe – même s’il s’agit d’un joueur majeur. Après tout, la grille sera toujours composée d’au moins 18 voitures, ce qui est sur le point d’être trop petit. Mais le problème de la perte de Ferrari est bien plus important que cela, et c’est un problème que Brown devrait comprendre, vu comment il dirige lui-même une équipe de course légendaire.

Quelle que soit la façon dont vous le tournez, Ferrari n’est pas n’importe quelle équipe de course qui participe à la Formule 1. Son fondement même est fusionné avec le sport lui-même. Ils remontent jusqu’aux années cinquante. Sans Ferrari, la F1 perdrait l’un de ses derniers liens restants avec le passé. C’est pour la même raison que le sport devrait pour toujours continuer à courir sur des pistes historiques comme Spa-Francorchamps et Monza. Ils dégagent simplement une atmosphère qui est presque impossible à reproduire par les éléments qui n’étaient pas là lorsque le sport a été fondé.

De plus, Ferrari est l’une, sinon la seule équipe, à offrir à la F1 un drame et une intrigue bien nécessaires. De nos jours, le sport étant à un niveau record absolu en matière de professionnalisme, la Scuderia ne manque jamais d’humaniser la F1. Que ce soit par un appel stratégique profondément déroutant ou une victoire sensationnelle et âprement disputée devant leur public, Ferrari arrive toujours avec une sorte de scénario pour colorer un Grand Prix, rappelant aux fans que ce sont des personnes, pas des machines, qui composent le sport que nous aimons tous.

Bien sûr, la Formule 1 peut probablement continuer sans Ferrari, mais voulons-nous vraiment vivre dans ce monde? Pour ma part, non.

