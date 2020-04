Flat Spot: quelle est la prochaine étape pour Racing Point?

Depuis qu’Eddie Jordan a vendu son équipe de Formule 1 au Midland Group en 2005, les choses n’ont pas été les mêmes pour la tenue de Silverstone. Bien qu’en tant que Force India, l’équipe ait réussi à retrouver une partie de son ancien potentiel en montant sur le podium pas moins de six fois, elle n’a pas été capable de remporter un Grand Prix depuis plus de deux décennies. Cependant, cela pourrait bientôt changer.

Plus tôt ce mois-ci, Aston Martin a publié une déclaration confirmant qu’elle travaillait en fait à redevenir un constructeur de F1. Pour la première fois depuis la fin des années 50, la marque britannique devrait participer au numéro un mondial du sport automobile.

Bien que les responsables de l’émission aient bien entendu l’intention de fournir à la marque de meilleurs résultats qu’il y a soixante ans, on ne peut que se demander quelles sont les chances réelles de succès, compte tenu du challenger 2020 de Racing Point, le RP20, est fondamentalement une copie conforme du W10 de Mercedes, qui a remporté le titre – bien qu’il s’agisse d’une version interne, conçue par son propre personnel.

Il est possible, cependant, que Racing Point espère conclure la dernière saison sous la réglementation actuelle avec un design qui est connu pour être incroyablement rapide, avant que les nouveaux changements aérodynamiques n’entrent en vigueur. Après tout, Racing Point, comme les autres équipes, doit créer une toute nouvelle voiture pour la saison 2022. Pourquoi ne pas essayer d’imiter Mercedes, à qui l’équipe achète quand même plusieurs pièces, afin d’essayer d’être le plus près possible de l’avant du peloton avant que tout le monde ne revienne à la case départ?

Bien que la tactique de Racing Point puisse être considérée par l’opposition comme très discutable, il existe certainement une logique de copier l’une des forces les plus dominantes que le sport ait jamais vues. On peut dire que l’opposition est plus forte que jamais, ce qui signifie qu’une petite équipe comme Racing Point doit dépenser son argent à bon escient afin de s’assurer la quatrième place du classement.

Cependant, Aston Martin ne peut pas continuer sur la même voie si elle a l’intention de laisser sa marque dans le sport. Cela ne prépare pas l’équipe à un triomphe futur. Si Aston Martin veut gagner, il faut changer les choses, car en Formule 1, il faut diriger, innover – pas suivre.

Bien que copier le meilleur puisse conduire à un étrange podium ou peut-être même à une victoire par hasard, Aston Martin connaîtra peu ou pas de succès en F1 si elle continue sur l’exemple donné par Racing Point en 2020 et, virtuellement, reste un satellite Mercedes. Au lieu de cela, le constructeur britannique de voitures de sport devrait essayer de se frayer un chemin et d’utiliser toutes les pièces de Stuttgart sur lesquelles il peut mettre la main et essayer de battre Mercedes à son propre jeu.

Bien que la possibilité d’un scénario dans lequel les voitures Aston Martin F1 soient fondamentalement renommées Mercedes soit actuellement fortement refusée par les personnes impliquées dans les deux équipes, il n’est pas improbable que le partenariat ne devienne plus fort qu’avec le temps. Je veux dire, Toto Wolff de Mercedes s’achète une participation privée d’actions Aston Martin, qui doit être plus qu’un simple «investissement financier», n’est-ce pas? L’Autrichien maintient que cette évolution n’aura aucun impact sur son rôle avec Mercedes, donc pour l’instant, nous ne pouvons que spéculer, mais cela semble être une décision préfigurante. Si seulement nous avions une boule de cristal.

En tout cas, alors que toutes les pièces du puzzle se mettent en place pour la future Aston Martin Formula 1 Team, côté automobile, tout reste à améliorer pour le constructeur britannique. Aston Martin était déjà dans une situation difficile avant que Lawrence Stroll ne vienne à la rescousse, et maintenant, avec la fin de la crise du COVID-19 pas encore en vue, qui sait combien de temps il faudra à la marque emblématique pour devenir financièrement saine? Espérons que, rétrospectivement, nous n’aurons pas à écrire que la décision d’Aston Martin de s’engager en F1 en tant que constructeur était le dernier clou dans le cercueil.

