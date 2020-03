Flavio Briatore aurait promu Charles Leclerc «il y a deux ans»

Date publiée: 25 mars 2020

L’ancien patron de Renault F1 Flavio Briatore a reproché à Ferrari d’avoir attendu jusqu’en 2019 pour remplacer Kimi Raikkonen par Charles Leclerc.

Leclerc a rejoint la grille de Formule 1 en 2018, Sauber ayant remporté les titres GP3 et F2 consécutivement dans le cadre de la Ferrari Driver Academy.

Après cette saison dans le sport, il a été promu siège Ferrari pour 2019, une décision inhabituelle pour l’équipe qui privilégiait auparavant les pilotes expérimentés.

Il a pris la place du coureur vétéran et champion du monde 2007 Kimi Raikkonen, faisant un impact rapide en marquant plus de points, de bâtons et de victoires que son coéquipier, quadruple champion Sebastian Vettel.

Et Briatore ne comprend pas pourquoi Leclerc n’a pas été promu «il y a deux ans», croyant que l’équipe n’allait «nulle part» avec Raikkonen.

S’exprimant dans le cadre du podcast Beyond the Grid de F1, il a déclaré: «Leclerc est jeune. [He has] de grosses boules, parce qu’il montre [that].

«Je crois que si j’étais chez Ferrari, j’aurais déjà mis Leclerc il y a deux ans pour remplacer Raikkonen, parce que, vous savez, avec Raikkonen, vous n’allez nulle part.

“Vous ne gagnerez jamais [anything] avec lui. Tu sais à l’époque je prendrais le risque et mettrais Leclerc [in the car]. Leclerc est un gars vraiment très fort. »

Leclerc et Max Verstappen sont tous deux vantés comme les adversaires les plus probables de la domination de Lewis Hamilton en Formule 1.

Mais Briatore ne pense pas que Leclerc soit encore au niveau de Verstappen en tant que superstar F1 “reconnaissable”.

“Leclerc n’est pas reconnaissable maintenant”, a déclaré Briatore.

«Verstappen est pour moi le pilote le plus incroyable. Il est fantastique dans sa façon de dépasser, dans sa façon de gladiateur. »

