Formule 1 en Afrique du Sud: une histoire de course unique

Saviez-vous que l’Afrique du Sud avait la distinction unique de son propre championnat de Formule 1? Le Championnat des pilotes sud-africains s’est déroulé entre 1953 et 1986 et de 1960 à 1975, il a été soumis aux règlements de la Formule 1 de la FIA.

Cette série suivra non seulement cette histoire de F1 de quinze ans assez incroyable, mais elle suivra également les racines de la monoplace sud-africaine ainsi que la riche et splendide histoire du Grand Prix de SA, avant de passer à travers le passé le plus récent jusqu’au aujourd’hui dans ce en quoi nous avons confiance se révélera un voyage épique de 90 ans. Alors, asseyez-vous, attachez-vous, accrochez-vous et profitez de la balade!

La course automobile en Afrique du Sud s’est développée lentement jusqu’au début des années 1930 – elle a commencé avec la formation du Royal Automobile Club en 1901, célébrée par une course inaugurale plus tard la même année avant la première course automobile sur la piste cyclable de Green Point en 1903, puis le Houw’s Essai de fiabilité Hoek peu de temps après.

Les records de voyages interurbains furent bientôt assiégés également – le comte de Reverta se précipita de 2025 km de Johannesburg à Cape Town en 11 jours en 1905, tandis que le Muldersdrift Hillclimb se révéla extrêmement populaire en 1912. Les concurrents effectuèrent des glissements lurides, soulevant de grands nuages ​​de poussière pour créer un grand spectacle », en commençant une tendance pour des courses similaires à travers le pays.

Juste avant que la Première Guerre mondiale n’intervienne, un essai du Transvaal Automobile Club à grande vitesse de 3 tours près de Baragwanath s’est terminé par une tragédie lorsque l’événement de 1913 s’est transformé en une course, ce qui a conduit Paddy Adair à rouler son Vauxhall et à tuer deux passagers.

Après la guerre, la course automobile sud-africaine comprenait la course de club et de sable occasionnelle, une ou deux ascensions de collines et des dés sur la piste de terre de Brooklands sur l’ancienne Pretoria Road et à Rietvlei au Cap. Les enregistrements Intertown ont également attiré beaucoup d’attention à la fin des années 20 et au début des années 30.

Gordon Collins, par exemple, faisait en moyenne 115 km / h lors d’une escapade clandestine de Johannesburg à Pietersburg, Mackenzie a établi un record de 7 heures et 3 minutes pour les 650 km de Jo’burg à Durban et Broderick a parcouru 1540 km de Cape à Jozi en 17 heures 15 minutes .

La course est devenue un peu plus sérieuse avec une course sur le premier circuit de SA à Kimberley, où K Wetter a commencé premier sur Handicap dans son Austin 7, poursuivi par Jack Whitehead MG, Rosengana Terraplane et MacKenzie’s Ford V8 Special parmi 14 autres, mais c’était Sonny du Adler de Toit qui est sorti victorieux sur le chemin de terre d’Alexanderforntein-Paaredeberg.

Tout a changé en 1933, lorsque le nouvel éditeur automobile d’East London Daily Dispatch, Edward ‘Brud’ Bishop, devait remplir ses généreuses pages de voitures dans le chiffon Border. «La course automobile a été l’apanage de vieux pays établis et densément peuplés», a écrit Bishop.

«En Europe, le pilote de course, avec sa machine compliquée, a l’usine derrière lui et de grandes populations signifient un programme bondé de courses riches, chaque semaine pendant la saison, donc il a toutes les chances de gagner suffisamment de prix pour justifier de payer pour son cher machine de course – ou usines pour justifier la construction des voitures.

«En comparaison, il n’y a guère d’encouragement pour un pilote en Afrique du Sud à divertir sérieusement la course – les usines de voitures de course sont à 6000 milles et il y a peu de possibilités ici pour la pratique. «Donc, en 1933, j’ai dû commencer immédiatement une campagne pour le Grand Prix.

«Sur la rive ouest de la rivière Buffalo, il y avait eu la route principale vers Peddie, parallèle à la côte à environ 3 milles à l’intérieur des terres et une route côtière correspondante se terminant à Leach’s Bay. «En 1933, le Conseil avait achevé une proposition judicieuse de joindre ces deux« jambes »uniquement avec l’idée de faire une promenade circulaire pavée pour les visiteurs.

«C’est pour rendre compte du cercle de 15 miles de route de cet aspect que j’ai parcouru après son achèvement et en tant que journaliste de presse, avec des colonnes béantes d’un moteur hebdomadaire à remplir. «C’est l’aspect course de la nouvelle route qui m’a le plus impressionné – ici, inconsciemment, a évolué l’un des meilleurs circuits de course sur route naturelle au monde.

«Je suis si positive que, à partir de ce moment, j’ai commencé à émaner de mon bureau un flot de publicité sans fin pour tous les journaux sud-africains. «J’étais un pèlerin solitaire dans cette nouvelle aventure pendant quelques semaines. «Peu à peu, j’ai réussi à étourdir les autorités de la publicité et, heureusement, East London était suffisamment éveillé pour ressentir les potentialités de l’affaire…»

Avec les autorités convaincues, Bishop entreprit de chercher une reconnaissance internationale et envoya beaucoup de publicité aux journaux automobiles européens et même aux quotidiens de Londres: «Tout d’un coup, un câble d’Angleterre est sorti d’un point culminant comme Whitney Straight suggérant une apparence de lui-même, RJB Seaman et son frère Michael.

“Nous étions arrivés – notre petite course isolée était devenue un événement international et nous avons demandé à Paris l’autorisation de donner le droit à notre course le Grand Prix d’Afrique du Sud et de le faire figurer sur les calendriers sportifs internationaux.” La course est devenue un énorme effort communautaire pour l’Est de Londres alors qu’une armée littérale a commencé à préparer la course.

Straight a emmené Seaman et son frère d’Angleterre à bord de son propre avion et s’est avéré «un homme capital et un grand showman». Son GP Maserati 2,9 litres suralimenté, la MG Magnette suralimentée de Straight et le Railton Terraplane de 3 litres de Richard sont arrivés par bateau.

Ils ont affronté une attaque sud-africaine crédible, notamment Terraplane de Rosingana, Jack Whitehead et Rohr’s MG, Gillingham dans Talbot et Neville Meyer, Dougie van Riet et Blythe Clayton Austins et le recordman Mackenzie et Ford V8 Specials de JH Case Ford.

Ajoutez à cela, James Clarke dans un Riley, Frazer Nash de Williamson, AS du Toit au volant d’un Adler, Roy Barker dans un chanteur et DKW de VC Berrange. La première course internationale du pays s’est déroulée sur handicap sur six tours du circuit de 24 km de Prince George le 27 décembre 1934.

“Strictement parlant, la majorité des inscriptions sud-africaines n’étaient guère suffisantes pour la course”, résume Brud Bishop. “Mais ils avaient été construits avec soin et avec le bon esprit alors que le pari du Grand Prix d’East London s’est révélé un succès remarquable pour briser tous les totaux de fréquentation sportive en Afrique australe.”

La petite ville portuaire de Border n’avait jamais été aussi pleine, alors que quarante-deux mille personnes regardaient Neville Meyer partir dans son petit Austin 7. Cinq voitures avaient déjà terminé le premier tour avant que Whitney Straight ne s’éloigne pour protester contre les pneus et rugisse dans son noir Maserati, 22 minutes et 24 secondes après Meyer.

Straight avait rattrapé une minute et 45 secondes sur Seaman lors de son premier tour alors que Berrange menait Meyer, Whitehead, Slabber et Clarke. Williamson a écrasé son Frazer Nash dans les figues de Barbarie après le pont de la baie de Leach et a eu besoin de deux jours de jolies infirmières et de pinces à l’hôpital Frere pour extraire les épines…

Straight a tourné dans un deuxième tour brûlant de 156 km / h alors que Riley de James Clarke menait de Slabber et Case, les voitures les plus rapides les rattrapant rapidement. Il y avait une grande joie lorsque la Maserati noire est passée en deuxième position après cinq tours, mais Clarke avait trop demandé à son petit Riley alors que le vendeur de moteurs de Queentsown Case prenait la tête.

Faites ce qu’il pouvait, Case ne pouvait pas tenir droit à distance alors que le grand prix Maserati gagnait rapidement sur la spéciale Ford V8 artisanale et que la voiture noire avançait à mi-chemin autour de la tournée finale pour rentrer chez elle et gagner par deux minutes. Le héros de la maison, Case, a maintenu sa deuxième place face au Railton angulaire de Michael Straight alors que sept des 18 partants ont terminé la course

Le coup d’envoi a été donné – l’Afrique du Sud a été frappée par les courses automobiles de Grand Prix et d’autres courses ont rapidement attiré des inscriptions également – inspiré par les performances du Grand Prix de JH Case, Jack Whitehead s’est construit une Ford V8 Special et l’a couru jusqu’à la victoire dans le Kimberley 100 de 1935 à Alexandersfontein .

Il n’ya pas eu de course à 35, tout simplement parce que le Grand Prix a eu lieu le jour de l’Année 1936 plutôt qu’en décembre comme il l’a fait lors de la course précédente et il s’est déroulé sur une piste plus courte de 17 km qui comprenait Potters Pass.

La promesse d’un champ international de courses de voitures de course suralimentées pur-sang a attiré une foule de 82 000 personnes dans l’est de Londres. Il y avait quatre Bugattis pour le Français Jean Pierre Wimille, Lord Howe, Eileen Ellison et Shuttleworth, Pat Fairfield dans une ERA, Austin Dobson’s Maserati, Arthur Dobson’s Riley et Cholmondeley Tapper’s Alfa Romeo Monza.

Au départ de la course, Wimille a mené une course magnifique, rodant son T59 à plus de 160 km / h très tôt, mais il n’avait ni pris en compte une bourrasque de fin de course glissante, ni la Bugatti T35B, l’ancienne Italo-Sud-Africaine Mario Massacuratti.

“Mario” a empêché Wimille de remporter une grande victoire à domicile avec l’ERA de Pat Fairfield en troisième position, d’autant plus extraordinaire que la Bugatti gagnante avait rapidement dépassé ses deuxième et troisième ratios, forçant Mario à soigner sa voiture à la maison en toute vitesse.

La course était quant à elle en hausse dans l’Orange Free State, alors que Jack Whitehead courait sa Ford V8 Special à une autre victoire au Bloemfontein 50 sur le nouveau circuit de Brandkop en mai, avant que CD Rode ne pédale son Hudson Terraplane Special à Bloemfontein 100 honneurs, également à Brandkop en août.

1937 a été une excellente année dans le monde de la course automobile sud-africaine, avec trois internationaux prévus, à commencer par le Grand Prix SA à East London le jour du Nouvel An. Le Grand Prix Grosvenor a suivi à Pollsmoor au Cap, avant le Grand Prix Rand sur la nouvelle piste Lord Howe au nord de Johannesburg fin janvier.

L’attraction principale était cependant une liste d’entrées, qui comprenait une paire de redoutables V16 Auto Union Type Cs argent pour Bernd Rosemeyer et Ernst von Delius; Maserati de Piero Taruffi, Hans Reusch dans une Alfa Romeo, Delage pour Richard Seaman, Rileys de Kay Petre et Cyril Paul, ERA d’Anglo South African Pat Fairfield et Lord Howe dans une Bugatti.

Les monstrueux Auto Unions ont présenté un spectacle incroyable, comme l’a décrit Brud Bishop: «Pour voir Rosemeyer serpentant sur la ligne droite de l’est de Londres, longue de cinq kilomètres, avec les roues à ressort indépendant qui claquent et de la fumée jaillissant des 16 tuyaux d’échappement comme un pré-historique dragon, était un spectacle pour les dieux.

«C’était la meilleure combinaison de voiture et d’homme que nous ayons jamais vue – l’équipe des stands d’Auto Union était un spectacle en soi, percé comme des soldats. “Je les ai chronométrés pour changer les quatre roues et faire le plein en 38 secondes!”

Hélas, la puissance incroyable des voitures Silver et la surface abrasive de la piste de East London se sont révélées trop pour leurs pneus alors que Rosemeyer se débattait et que von Delius se retirait après une éruption à 320 km / h. L’ERA de 1100 cm3 de l’homme de forme Pat Fairfield s’est avéré trop bon pour le handicapeur en remportant les locaux Buller Meyer et Steve Chiappini’s Rileys, le visiteur suisse Reusch et Rosemeyer.

La surface de la piste de Pollsmoor s’est avérée plus sensible à la puissance et aux pneus du monstre de l’Auto Union alors que von Delius repoussait les ERA de Rosemeyer, Howe et Fairfield, Reusch dans le Roméo écarlate et Riley de Mme Kay Petre. Deux semaines plus tard, Fairfield a remporté deux victoires sur trois en remportant le premier GP Rand du Austin 7 Special de Dougie van Riet et de la MG de Roy Hesketh.

Le deuxième Rand Grand Prix a également eu lieu en 1937, mais à la fin de l’année, où van Riet a mené une brillante course pour contenir le R-Type MG de Roy Hesketh, Maserati de Lurani et VC Berrange dans son Riley – un résultat remarquable pour les trois sections locales dans un champ plein de Maseratis Grand Prix et d’ERA.

Deux semaines plus tard, le quatrième Grand Prix d’Afrique du Sud de 1938 a vu une autre conduite sans faille alors que la légende locale Buller Meyer a remporté une victoire meurtrière dans son petit Riley normalement aspiré. Il détenait une flotte de Grand Prix Maserati 6CM suralimentés dirigée par le pro italien Eugenio Siena, tandis que la recrue sud-africaine Richardson était une troisième bouleversée dans un autre Riley.

Les handicapeurs étaient en forme encore deux semaines plus tard, alors que l’ERA de Lord Howe a vaincu Piero Taruffi, Luigi Villoresi, Bill Everitt et les Maserati 6CM d’Eugenio Siena pour remporter le Grand Prix Grosvenor au Cap avec Vernon Berrange sixième dans son Brooklands Riley.

Des nuages ​​de guerre se préparaient au moment où le cinquième Grand Prix d’Afrique du Sud passait sous les ordres de départ dans l’Est de Londres au début de 1939. Cela n’a pas empêché Gigi Villoresi et les œuvres de Franco Cortese Maserati 6CM de dominer avant un combat entre Maserati 6CM de Mario Massacurati, Roy Hesketh et les ERA de Lord Howe et Armand Hug dans une Maserati 4CM.

Le Grand Prix Grosvenor du Cap était parmi les dernières courses au monde avant le début de la Seconde Guerre mondiale, donc l’ambiance était sombre lorsque les œuvres Maseratis ont commencé comme favorites. Cette fois, c’est Cortese qui a remporté la victoire après la retraite de Villoresi, laissant l’ERA de Peter Aitken pour combattre la Maserati de Steve Chiappini et l’ERA de Hesketh pour la deuxième.

La guerre a dûment éclaté et il faudra dix ans avant que les courses automobiles de haut niveau ne reviennent en Afrique du Sud, environ cinq ans après la fin des hostilités. Les clubs automobiles devront être réorganisés et de nouveaux circuits devront être trouvés ou construits car la plupart des sites d’avant-guerre ne sont plus disponibles.

.