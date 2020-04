Formule 1 ouverte à des renégociations tarifaires sur les courses de fantômes

Date publiée: 22 avril 2020

Le directeur général du Circuit de Barcelone-Catalogne, Joan Fontsere, a déclaré que Liberty Media était disposé à renégocier les frais de course pour les pistes qui organisent des courses de Formule 1 à huis clos.

Les courses «fantômes» deviennent une option viable dans le cadre d’un calendrier révisé de la Formule 1 2020 alors que les patrons tentent de sauver une saison qui a été ruinée par la crise sanitaire en cours.

Et un patron de piste a déclaré officiellement que Liberty était prêt à aider ces circuits à organiser au moins une forme de course, dont la plus sûre pourrait être d’avoir des événements télévisés uniquement avec des tribunes vides.

“Ils [Formula 1] sont conscients qu’il s’agit d’une situation exceptionnelle », a déclaré Fontsere via Associated Press.

«Nous sommes évidemment sur la même longueur d’onde. S’ils veulent continuer certaines courses à cause des droits TV, à cause des équipes… ils savent que nos revenus [will be reduced], ils se rendent compte que cette année ce sera comme ça, donc c’est sûr qu’on est sur la même longueur d’onde.

«Lorsque le gouvernement catalan investit dans la F1, ce n’est pas seulement pour les billets que nous vendons, c’est aussi pour l’impact financier que l’événement a dans le pays, en Catalogne.

«L’impact économique pour le pays sera très réduit. Cela ne signifie aucun revenu pour les taxis, pour les hôtels, ce qui change complètement l’accord entre les deux parties.

«Nous devons réduire deux choses: les coûts et les risques.

«Donc, moins nous déménageons, plus le risque est faible, et moins nous utilisons de jours et moins d’activités, moins les coûts sont élevés.

“C’est une saison exceptionnelle et des décisions exceptionnelles doivent être prises.”

