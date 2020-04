Formule E: le E-Prix de Berlin ne peut plus avoir lieu comme prévu

La Formule E a annoncé une nouvelle réduction de son calendrier de championnats avec le ePrix de Berlin reporté, sinon annulé, car la pandémie de COVID-19 continue de maintenir le monde du sport en attente jusqu’à nouvel ordre.

L’organisation a publié le communiqué de presse suivant:

Alors que des mesures de confinement strictes continuent d’être mises en place à l’échelle mondiale par les gouvernements pour limiter la propagation de la pandémie de coronavirus, la Formule E et la FIA ont conjointement décidé de prolonger la suspension de la saison jusqu’à au moins fin juin.

La Formule E et la FIA continuent d’utiliser leur système basé sur les drapeaux pour déterminer le statut de chaque course. Un drapeau rouge indiquant qu’aucune course n’aura lieu, un drapeau jaune indiquant une fenêtre de temps pour redémarrer potentiellement la course et un drapeau vert signifiant que nous sommes prêts à repartir.

Nous pouvons maintenant confirmer que des drapeaux rouges ont été appliqués aux mois de mai et juin, ce qui signifie que le E-Prix de Berlin ne peut plus avoir lieu comme prévu initialement le 21 juin.

Le mois de juillet est devenu le mois du drapeau jaune, avec la possibilité d’accueillir des événements ou de reprogrammer des courses en cas de stabilisation de la situation des coronavirus.

Notre objectif est de revenir à la course dès que possible, mais notre priorité dans toutes les décisions doit être la santé et la sécurité de notre personnel et de l’ensemble de la communauté de Formule E des équipes, fabricants, partenaires, pilotes et fans, ainsi que des citoyens. et les résidents des villes dans lesquelles nous courons.

Nous évaluons toutes les options disponibles afin de terminer la saison avec le plus grand nombre de courses possible. Ce plan d’urgence continue d’explorer l’organisation de courses à huis clos, en utilisant des installations de piste permanentes, en introduisant de nouveaux en-têtes doubles et en prolongeant la saison au-delà de sa date de fin d’origine.

Les détenteurs de billets pour le E-Prix de Berlin seront contactés avec des informations complémentaires en temps voulu.

