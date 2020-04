Formule Pâques, de Russie avec amour

Avez-vous déjà entendu parler de la formule Pâques? Probablement pas – la plupart des gens ne l’ont pas. La formule Pâques était la propre série de courses de la Russie – et non, nous parlons du bon vieux USS de R – CCCP, la Russie de la guerre froide communiste.

Oui, ils ont fait des voitures de course derrière le rideau de fer et il y avait aussi et il y a beaucoup de pétroliers dans le pays!

Remontant dans le temps, la guerre froide s’est produite dans une sorte de rupture entre le bloc de l’Est et le monde occidental. Dans son célèbre discours de 1946 intitulé «Tendons de la paix», Winston Churchill a parlé de Moscou tirant un rideau de fer alors que la Russie s’est isolée de l’Occident lorsque l’Union des Républiques socialistes soviétiques a renforcé ses liens avec les Balkans, l’Allemagne de l’Est, les États baltes, la Pologne et la Tchécoslovaquie. pour commencer une partie d’échecs nucléaire de 45 ans avec l’Occident.

Ils ont fermé les rangs, le communisme a régné et de l’extérieur, il semblait certainement que la vie derrière le rideau de fer était désastreuse. Pourtant, même dans ces conditions, les aficionados soviétiques ont encore trouvé le temps de faire la course…

Apparemment un peu comme la Formule 1, la première Union of Soviet Socialist Race Series était connue sous le nom de Formula Easter. Le bit «un peu comme la F1» faisait probablement référence aux voitures qu’elles couraient en tant que monoplaces à cockpit ouvert et à roues ouvertes. Comme la F1, tu sais…?

Bien qu’elle n’ait jamais été officiellement sanctionnée, la FIA a reconnu la Formule Pâques, dont les règles communistes exigeaient l’aérodynamique la plus élémentaire. Les citoyens de l’Union ont été encouragés à fabriquer des pièces à partir de zéro, ce qui signifiait que tous les matériaux utilisés pour construire les voitures devaient provenir du Conseil du Bloc d’entraide économique et du commerce dirigé par l’Union soviétique, ou des États membres de la COMECN à travers le monde. , y compris Cuba et le Vietnam.

Les équipes financées pouvaient aller directement dans des fabricants comme l’Estonie et Metalex pour acheter une voiture de Formule Pâques prête pour la course, mais d’autres ont choisi de concevoir leurs propres créations, qui prenaient souvent jusqu’à quatre ans.

Maintenant, la Russie et ses alliés n’ont jamais vraiment eu de DFV Cosworth de 500 chevaux ou de boîtes de course Hewland à cueillir, sans parler de sociétés d’ingénierie spécialisées pour forger des jantes de course, fabriquer des triangles ou fabriquer des châssis monocoques, alors ils devaient faire avec ce qu’ils eu. Les règles prévoyaient des moteurs d’une cylindrée maximale de 1300 cm3, qui ont rapidement choisi le Lada de 75 chevaux au frein 21011 comme choix naturel, mais les tuners les ont bricolés jusqu’à 110 chevaux.

Comme le moteur, d’autres composants de la Formule Pâques ont également été arrachés aux machines de la rue malheureuses – le train de roulement arraché aux mini-fourgonnettes Barkas est-allemandes abandonnées et convenablement adapté est rapidement devenu la suspension de course communiste de base, tandis que les colonnes de direction Trabant et les freins Lada étaient à la pointe de la technologie russe . Le principal défi est toutefois venu lorsque les coureurs socialistes ont cherché des pneus à l’intérieur de ce site Web de la COMECN. Mais ils l’ont clairement fait fonctionner.

Malgré sa relative simplicité, la Formule Pâques s’est apparemment révélée être une catégorie nationale la plus populaire à travers le Bloc de l’Est, la «Coupe de la paix et de l’amitié» à l’échelle du Bloc étant considérée comme le joyau de sa couronne en tant que Championnat du monde de Formule 1. Eh bien, en quelque sorte. Les informations sur la Formule Pâques et les rapports de course restent rares, mais ils disent que la Coupe a fait le tour d’un championnat à Brno, au Hungaroring, au Sachsenring, à l’Autodrom Most et à d’autres circuits de l’ère communiste.

Bien sûr, une fois le Mur tombé, le Russe Vitaly Petrov courait vraiment en Formule 1 en 2010 et Daniil Kvyat est un habitué de nos jours, mais la Formule Pâques a livré un peu de fruits de course à l’Ouest en son temps. Un réfugié était le multiple champion hongrois de karting Csaba Kesjár, qui s’est emparé de remporter son championnat national de Formule Pâques lors de sa saison recrue en 1983.

Csaba a remporté le ‘Grand Prix’ de la Coupe d’Albanie pour la paix et l’amitié à bord d’un Metalex MTX 1-06, avant une incursion autrichienne en Formule Ford en 1986 qui lui a permis de conduire une Zakspeed F1. Ce test après le Grand Prix de Hongrie n’a duré que trois tours de démonstration et il n’a été autorisé à utiliser que les trois premiers rapports. Le Hongrois a connu une incursion réussie en Formule 3 en 1988, mais Csaba Kesjár est décédé tragiquement dans un accident d’entraînement à Norisring.

L’effondrement de l’URSS au début des années 90 a bientôt aussi tiré un dernier rideau de fer sur la Formule Pâques, bien qu’il soit dit que beaucoup de ses voitures ont été remaniées pour participer aux courses régionales de Formule Vee et de Formule Ford.

Donc, vous l’avez – ils ont fait des voitures de course en Russie communiste et en Union soviétique.

Comment est-ce pour une surprise de Joyeuses Pâques, des anecdotes de formule Pâques?

