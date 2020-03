Formule Un : Vers une annulation du grand prix d’Australie a cause du Coronavirus

La FIA, la Formule 1 et le promoteur du GP d’Australie se penchent maintenant sur les mesures à prendre après la confirmation du premier résultat positif dans le paddock d’Albert Park, membre de McLaren.

“Australian Grand Prix Corp. et la F1 ont été alertées par l’officier de santé de l’État de Victoria des résultats de huit travailleurs de la F1. Sept ont été négatifs et un a été positif, un membre de McLaren”, peut-on lire dans la déclaration de l’organisateur de la course de Melbourne, qui prévient qu'”ils sont en discussion avec la F1, la FIA et le ministère de la santé concernant les implications possibles de ce résultat. Les chefs d’équipe se sont réunis sur la piste australienne en fin de matinée jeudi.

McLaren withdraw from the Australian Grand Prix after a team member contracts coronavirushttps://t.co/DCckpvJQA0 — Formula 1 (@F1) March 12, 2020

Ils ont également confirmé qu’une neuvième personne avait été testée et qu’elle attendait les résultats. Ils peuvent arriver ce vendredi et il s’agit d’une personne non associée à la FIA ou à une quelconque équipe. Un photographe avait demandé de l’aide sur la piste australienne jeudi. Les parties envisagent donc maintenant la suspension éventuelle du grand prix, qui devrait être annoncée dans les prochaines heures. Le vendredi, des essais libres étaient prévus, ainsi qu’un certain nombre d’autres compétitions de soutien, comme les Supercars australiennes.

Le chef d’équipe de Haas, Guenther Steiner, a communiqué les résultats de ses quatre employés qui présentent des symptômes semblables à ceux du coronavirus. Les quatre ont été testés négatifs pour les symptômes du rhume : “La chose la plus importante pour moi est qu’ils vont bien, qu’ils n’ont qu’un seul rhume et qu’ils peuvent retourner au travail”, a déclaré M. Steiner.

Andrew Westacott, PDG de l’Australian GP Corporation, continue d’exclure les courses à huis clos : “Je ne pense pas que la foule soit le problème ici. Je pense que la séparation entre l’équipe et aussi les équipes dans la foule est très importante, mais c’est la même chose qu’avec les autres foules. Chaque jour, 3 000 personnes viennent travailler dans la ville. Dans les transports publics, il y a aussi des réunions de foule.

La F1 a également publié une brève note informant qu’elle se coordonne “avec les autorités locales et la FIA et que la priorité est la sécurité des supporters, des équipes et du personnel de la course”. Il est entendu que, dans ces circonstances, il est très probable que le grand prix de Melbourne soit annulé et que cela puisse entraîner des suspensions pour les prochaines courses, à Bahreïn et au Vietnam, qui rejoindraient celle de Chine, également reportée sans date. Le Grand Cirque avait essayé d’éviter l’incidence du coronavirus qui a tant puni les autres sports, mais il a été éclaboussé, comme prévu.