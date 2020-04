Franz Tost: AlphaTauri pourrait limiter le nombre à 65

Date publiée: 21 avril 2020

Franz Tost pense qu’AlphaTauri pourrait limiter leur nombre à «60 à 65» personnes, y compris les mécaniciens, pour diriger l’équipe lors d’un week-end de grand prix.

La Formule 1 est, tenant le pouce, en vue d’un début de juillet pour la saison 2020 avec le Red Bull Ring d’Autriche en premier.

Le gouvernement a déclaré qu’il “ne ferait pas obstacle” à un grand prix à huis clos mais que le nombre devait être limité.

Lorsque la Formule 1 est arrivée à Melbourne, le paddock était fort de 2 000 personnes.

Cependant, si la saison se déroule en Autriche, ce sera beaucoup moins.

Non seulement les médias seront interdits dans ce qui est présenté comme un événement réservé à la télévision par le conseiller de Red Bull, Helmut Marko, mais les équipes seront également appelées à réduire leur nombre.

Tost compte 65 peut être tous les besoins d’AlphaTauri.

“En termes de nombre de membres de l’équipe sur le site, des discussions ont lieu sans nous engager sur des chiffres spécifiques”, a déclaré Tost à Speedweek.com.

«Nous nous limiterions aux spécialistes absolument nécessaires à l’utilisation de la voiture.

«Si nous n’avons pas d’invités et qu’il n’y a pas de rapporteurs sur place, nous pouvons nous passer des employés des départements marketing et médias.

«Chez AlphaTauri, nous nous entendions avec 60 à 65 personnes.

“Nous n’avons pas parlé d’un nombre maximum de spécialistes du paddock dans les négociations avec la FIA et la FOM.

“Ce que nous devons également garder à l’esprit, si nous réduisons le nombre d’employés sur la piste et ensuite – à la demande de la FIA – effectuons un rythme de recherche de courses plus tard dans l’année, je pense que c’est irréaliste.”

Le patron de l’équipe a ajouté que les effectifs pourraient également être réduits si les équipes n’apportaient pas leurs énormes camping-cars et tout ce qui était nécessaire pour les installer et les faire fonctionner.

Cependant, en ce qui concerne la restauration, c’est une autre histoire.

«En ce qui concerne la restauration, la situation ressemble à ceci: si nous n’avons aucun invité, les grands camping-cars n’ont pas besoin», a-t-il expliqué.

«Les équipes de course veulent avoir leur propre restauration avec elles, la possibilité d’une restauration commune pour toutes les équipes n’a pas été discutée en détail.

«La FIA, la Formula One Management et les équipes de course discutent de différentes options.

«Toute la situation est extrêmement compliquée parce que nous dépendons des décisions du gouvernement et parce que de nombreux facteurs individuels jouent un rôle. Et parce que la situation est en constante évolution.

“Bien sûr, la FIA et la FOM aimeraient commencer le plus tôt possible, mais vous devez voir – ce sont les scénarios souhaités.”

Mais même si le gouvernement autrichien donne son feu vert à un grand prix de Formule 1, cela ne signifie pas que le gouvernement britannique autorisera le Grand Prix britannique.

«Peut-être aurons-nous de la chance avec l’Autriche dans la mesure où la situation s’est développée de telle manière que le gouvernement accorde plus de liberté.

«Le contraire peut nous arriver en Angleterre. On ne sait pas tout ça.

«Ce qui est valable aujourd’hui peut être annulé demain. Cela rend la planification raisonnable si difficile. »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.