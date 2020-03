Franz Tost discute du verrouillage «effrayant» de l’Italie

Date publiée: 20 mars 2020

Le directeur d’AlphaTauri, Franz Tost, a déclaré que la situation en Italie était «effrayante», le pays étant actuellement totalement bloqué.

Il y a eu plus de 30 000 cas confirmés de coronavirus en Italie, alors que le nombre de personnes qui en sont mortes approche les 3000.

Le pays est au point mort et Tost a décrit à quel point il était difficile de ramener le personnel d’Australie dans le pays où la première course de 2020 devait se dérouler.

“Cela a été problématique et nous a présenté des obstacles”, a-t-il déclaré à Speedweek.

«En Italie, presque tous les vols vers Bologne ont été annulés, nous ne sommes donc plus venus directement à Bologne. La majorité de l’équipe a volé de Melbourne via Dubaï à Nice et a ensuite pris le bus pour Faenza.

«J’ai eu la chance de prendre un vol de Dubaï à Rome. À ma connaissance, ce fut l’un des derniers vols à destination de la capitale.

«C’était un grand défi de ramener l’équipe en Italie, mais tout a fonctionné. Toute l’équipe est maintenant en Italie.

«Il est rapidement devenu clair pour nous que les membres de l’équipe qui se trouvaient en Australie seraient mis en quarantaine après leur retour afin de ne pas risquer de contaminer leurs collègues de l’usine.»

Et maintenant qu’il est revenu en Italie, Tost l’a décrit comme une sensation «effrayante» à travers le pays.

“Quand j’ai conduit de Rome à Faenza pendant deux bonnes heures, j’ai rencontré peut-être vingt voitures en cours de route”, a-t-il expliqué.

«L’autoroute était vide. Vous ne voyez personne dans les rues ici non plus, toute la vie se déroule au domicile des gens.

«Nous avons un couvre-feu, et vous ne pouvez l’éviter que si vous allez à l’épicerie ou à la pharmacie ou au médecin ou au travail.

«C’est vraiment effrayant, tout ça. Vous regardez par la fenêtre dans la rue et il n’y a pas d’âme humaine à voir.

«Nous sommes habitués aux personnes qui partent en vacances en Italie, tandis que les Italiens sont sociables. Mais c’est fantomatique. “

Tost a révélé les mesures mises en place par l’équipe avant le début des tests de pré-saison pour restreindre l’accès à l’usine.

«Nous avons annulé toutes les visites à l’usine, tant pour les fournisseurs que pour les clients», a-t-il déclaré.

«Nous avons également mis en œuvre des mesures en Espagne en ce qui concerne les clients.

«Nous avons tout annulé pour pouvoir nous isoler un peu. Jusqu’à présent, cela a porté ses fruits. »

La Formule 1 a avancé la pause estivale, alors AlphaTauri se prépare à fermer son usine, mais elle surveille déjà le personnel de près.

“Si quelqu’un se plaint des signes typiques de maladie, comme de la fièvre, des douleurs ou des problèmes respiratoires, alors nous faisons venir notre médecin généraliste”, a expliqué Tost.

«Il décide ensuite si l’employé doit aller à l’hôpital, car nous ne pouvons être testés qu’à l’hôpital.

“Je me suis aussi fait tester, juste pour m’assurer que tout allait bien et que je pouvais retourner à l’usine”.

