Franz Tost estime que Pierre Gasly, Daniil Kvyat composent son meilleur line-up

Date publiée: 24 février 2020

Pierre Gasly et Daniil Kvyat sont les meilleurs pilotes de Franz Tost avec le patron de l’équipe AlphaTauri qui salue leur “vitesse naturelle fantastique”.

Cette saison, Gasly et Kvyat seront à nouveau alignés sur la grille d’AlphaTauri, anciennement connue sous le nom de Scuderia Toro Rosso.

Les deux pilotes ont eu des carrières mixtes en Formule 1.

Signé à Toro Rosso, promu à Red Bull, rétrogradé à Toro Rosso et dans le cas de Kvyat a même complètement chuté avant d’être ramené dans le giron un an plus tard.

Lorsqu’on lui a demandé si sa composition en 2020 était le meilleur appariement d’AlphaTauri, il a répondu à RaceFans.net: «Oui, je soulignerais cela, car comme nous le savons si nous analysons les deux pilotes, Daniil Kvyat a une vitesse naturelle fantastique.

«Il a remporté des courses, il a remporté des championnats, rappelez-vous juste en GP3.

«Et Pierre Gasly aussi, il a remporté des courses, il a remporté le championnat GP2 et il a conduit l’an dernier dans la seconde moitié de la saison des courses fantastiques.

“Rappelez-vous juste sa deuxième place à Sao Paolo quand il a réussi à garder Hamilton derrière lui un tour.”

Les deux pilotes sont montés sur le podium la saison dernière.

Kvyat a terminé troisième d’un Grand Prix d’Allemagne humide et chaotique, le premier podium de l’équipe depuis la victoire de Sebastian Vettel en GP d’Italie en 2008, tandis que Gasly était deuxième au Brésil.

C’est ce qui s’est avéré être un maniaque des 10 derniers tours, l’ancien pilote de Red Bull a impressionné en montant sur le podium et a même tenu le champion du monde Lewis Hamilton à distance.

Toro Rosso, comme l’équipe était connue en 2019, a terminé la saison à la sixième place avec 85 points.

Il s’agissait du meilleur résultat de l’équipe depuis le P6 de 2008.

Tost était satisfait du premier des deux tests de pré-saison de l’équipe, confiant que l’équipe se présentait bien avant la nouvelle saison.

“Nous avons eu trois jours d’essais très fructueux ici à Barcelone, parcourant plus de 100 tours par jour – 384 au total – et avons beaucoup appris sur la voiture, mais nous devons encore travailler sur la configuration finale”, a-t-il déclaré.

«Cependant, je pense que nous allons dans la bonne direction, ce qui est bon signe.

“En général, je dois dire que la Scuderia AlphaTauri semble être en bonne position pour l’année à venir.”

