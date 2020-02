Franz Tost: «injuste» pour commencer la saison si le coronavirus restreint l’accès

Date publiée: 29 février 2020

Le directeur d’AlphaTauri, Franz Tost, a déclaré qu’il était «injuste» de commencer la saison si certaines équipes et certains membres du personnel ne pouvaient pas voyager à cause du «coronavirus».

Le Grand Prix de Chine a déjà été reporté en raison de l’épidémie, mais sa propagation mondiale menace désormais le calendrier plus large.

L’Italie est maintenant l’un des pays les plus touchés en dehors de la Chine, et déjà le Vietnam, qui devrait accueillir sa première course cette année, a interdit les personnes entrant en provenance de pays ayant signalé des cas de virus, dont l’Italie et le Japon.

AlphaTauri, Ferrari et Pirelli sont tous basés en Italie, tout comme le constructeur de châssis de Haas, Dallara. Honda pourrait également rencontrer des problèmes car ils sont basés au Japon.

Le pilote de Formule 2 Christian Lundgaard a été forcé de manquer le test de pré-saison à Bahreïn après avoir été placé en quarantaine en raison du coronavirus, tandis que certains membres de l’équipe ont eu des problèmes pour entrer dans le pays.

Tost dit que le plan est de se diriger vers l’Australie et de commencer la saison, avec son personnel pour commencer à s’envoler pour Melbourne «à la fin de la semaine», rapporte Racefans.net.

Et même s’il ne prévoit aucun problème majeur, il pense également qu’il est injuste de commencer la campagne si le virus a un impact sur la capacité des équipes et du personnel à participer.

«Nous allons en Australie», a-t-il déclaré. «C’est un beau pays. Nous voulons avoir un grand prix. Jusqu’à maintenant. Je ne m’attends pas à ce qu’il y ait des problèmes.

Mais, il a également admis que “tout change toutes les heures et cela rend les choses difficiles”.

“Si les équipes ne peuvent pas courir pour une raison quelconque – je n’y ai pas pensé, pas non plus je ne suis pas un décideur – alors je pense qu’il serait injuste de commencer la saison parce que c’est un gros désavantage, quel qu’il soit, ” il a continué.

“En ce qui concerne Bahreïn, si je suis bien informé, les personnes venant d’Italie ont subi un examen médical et si elles ne sont pas malades, si elles n’ont pas le coronavirus, elles peuvent bien sûr y travailler. Et je m’attends à quelque chose de similaire avec la Formule 1. »

