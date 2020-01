Franz Tost savait déjà lors des tests qu’Alexander Albon «surprendrait»

Date publiée: 20 janvier 2020

Franz Tost dit qu’il savait par le test de pré-saison de l’année dernière à Barcelone qu’Alexander Albon avait la capacité de «surprendre» lors de sa première campagne.

Albon était une commande tardive de Toro Rosso, le coureur thaïlandais planifiant un avenir en Formule E après être tombé du radar de F1.

Faisant des tours sur le Circuit de Catalunya, sa toute première en Formule 1, Tost dit qu’il savait à l’époque qu’Albon serait quelque chose de spécial.

“Quand il a commencé à tester, c’était sa première fois en Formule 1 et il a fait un très bon test à Barcelone, où il a montré son potentiel”, a déclaré le patron de l’équipe à GPToday.

«J’ai dit à Barcelone qu’il pourrait devenir la surprise de l’année des jeunes pilotes, et Alex a très bien performé dès le début.

“Il est venu en Australie, ce qui n’est pas une course facile, et n’a pas marqué de points, mais dans la deuxième course à Bahreïn, il a terminé en neuvième position, a marqué deux points et cela a montré son potentiel.

“De plus, Red Bull l’a observé, puis ils ont décidé d’échanger les pilotes.”

Pierre Gasly n’ayant pas atteint le grade de Red Bull, Albon a été promu dans l’équipe senior après les vacances d’été.

Bien qu’il ne soit pas monté sur le podium, il était proche à Brazill, perdant quand il a été touché tard dans le grand prix par Lewis Hamilton.

Tost pense qu’Albon améliorera ses performances en 2019 alors qu’il continue de s’adapter à la vie chez Red Bull Racing.

Son seul avertissement est que le joueur de 23 ans se concentre sur lui-même et ne s’embourbe pas en essayant de battre Max Verstappen.

Il a ajouté: «Il en est à sa deuxième saison, et je dis toujours qu’il faut au moins trois saisons pour qu’un pilote comprenne la Formule 1.

«Si vous avez alors un pilote à vos côtés comme Max Verstappen, c’est d’une part très positif, car vous pouvez voir où vous gagnez du temps et où vous perdez du temps.

“Mais d’un autre côté, s’il est si rapide, cela peut être assez frustrant parfois si vous ne pouvez pas l’égaler.

«Alex devrait simplement se concentrer sur lui-même, il devrait apprendre, puis il le fera à sa façon.»

