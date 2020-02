Franz Tost vise les cinq premiers pour AlphaTauri

Date publiée: 15 février 2020

Le directeur de l’équipe d’AlphaTauri, Franz Tost, veut que sa tenue renommée soit difficile pour un top cinq en 2020.

Red Bull a renommé leur équipe junior en AlphaTauri pour 2020, reflétant leur marque de mode qui partage le même nom, et vendredi, ils ont révélé l’AT01 au monde, avant de se rendre à Misano samedi où Daniil Kvyat a emmené la nouvelle voiture sur la piste pour la première fois.

Et après avoir terminé P6 au Championnat des constructeurs l’an dernier sous leur ancienne identité de Toro Rosso, Tost veut aller au moins un mieux cette fois-ci et défier les cinq premiers.

S’exprimant lors du lancement de l’AT01, il a déclaré: «Le changement de nom n’a aucun effet sur la façon dont nous fonctionnons en tant qu’équipe de Formule 1 sur la piste de course ou dans nos installations de Faenza et Bicester, mais c’est un changement très important en termes de comment nous nous présentons au monde extérieur: nouveau nom et nouvelles couleurs (blanc et bleu marine), pour marquer un nouveau partenariat à long terme qui sera bénéfique pour les deux parties.

“Nous devons être dans les cinq premiers du championnat des constructeurs, je suis vraiment convaincu qu’AlphaTauri aura une saison réussie.

“Pourquoi? Parce que tout d’abord, la voiture a montré de très bons résultats en soufflerie. Deuxièmement, Honda, nos amis au Japon, Sakura, ont fait de gros progrès pendant les mois d’hiver du côté de la performance ainsi que du côté de la fiabilité.

«Troisièmement, nous avons deux bons pilotes. Ils l’ont montré déjà l’année dernière. Nous avons juste raté le milieu du podium, alors [to the drivers] cela signifie que vous savez ce que vous avez à faire!

«Nos plus grands concurrents sont Renault, McLaren, Racing Point et Haas, et nous verrons le reste.

«Nous avons une relation très étroite avec les technologies Red Bull.

«Nous avons la suspension arrière et la boîte de vitesses complètes, l’hydraulique et la suspension avant, ce qui signifie aussi du côté mécanique que nous sommes très compétitifs.»

Comme leurs rivaux, AlphaTauri est confronté à une décision difficile sur le moment d’abandonner leur programme 2020 et de porter leur attention sur la nouvelle réglementation à venir pour 2021.

Ils n’ont pas les ressources dont les trois premiers ont la chance, donc Tost sait que cela ne fait qu’ajouter à la complexité.

“2020 sera un défi particulier pour toutes les équipes, car nous devons développer deux concepts de voitures en raison de la nouvelle réglementation pour 2021”, a expliqué l’Autrichien.

«Pour les petites équipes comme la nôtre, en termes de ressources et de personnel, nous devrons faire face à la tâche complexe de trouver le bon équilibre entre faire avancer le développement de la voiture de cette année – l’AT01 – et travailler sur son successeur pour 2021, un année qui annonce une nouvelle ère pour la Formule 1 car elle subira des changements radicaux, notamment en termes de réglementations techniques applicables à la conception des voitures.

“Cela ne doit pas nous détourner de notre grosse tâche de regarder dans les moindres détails à chaque course pour éviter autant que possible les erreurs et saisir toute opportunité qui peut survenir dans un milieu aussi serré.”

