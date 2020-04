Fred Vasseur met en garde contre un calendrier de F1 très coûteux

Date publiée: 11 avril 2020

Le directeur de l’équipe d’Alfa Romeo, Fred Vasseur, a déclaré qu’un nouveau calendrier 2020 qui comprend de nombreuses courses serait «très coûteux» pour les petites équipes.

Les patrons de la Formule 1 ont déjà pris des mesures pour aider les équipes à faire face au fardeau financier causé par la pandémie de COVID-19, notamment en retardant la nouvelle réglementation jusqu’en 2022, tandis qu’une réunion est prévue pour discuter de la réduction du plafond budgétaire pour 2021.

La saison 2020 n’a pas encore commencé avec les neuf premières courses annulées, mais la Formule 1 espère que la saison pourrait commencer en juillet et comporter 19 courses.

Vasseur a toutefois mis en garde contre les coûts qu’un tel calendrier chargé plus tard dans l’année pourrait avoir sur des équipes plus petites.

“Si vous voulez faire plus de courses d’affilée, c’est plus cher”, a-t-il déclaré à Motorsport.com.

«Il est plus coûteux de faire 18 courses en six mois que de faire 18 courses en 12 mois, parce que vous devez apporter plus de stock, vous devez apporter plus de pièces et vous devez travailler avec plus de mécaniciens. Ce sera très coûteux.

«Et au fait, nous ne pourrons pas faire face à ce genre de situation et développer la nouvelle voiture. Nous n’avons pas l’équipe pour le faire. “

Il est envisagé de condenser certains week-ends de course en deux jours et Vasseur pense que cela sera nécessaire pour réduire les coûts.

“Je serai en faveur de toutes les décisions qui pourraient aider à avoir autant de courses que possible”, a-t-il déclaré.

“Je suis sûr que si nous avons trois courses d’affilée comme nous l’avons fait [in 2018], à un moment donné, il pourrait être judicieux d’organiser des événements de deux jours.

“Aussi en raison de la charge de travail à faire entre 15 et 18 courses en six mois, c’est certainement un défi.

«C’est un défi pour toutes les équipes. Probablement plus pour les petites équipes, car nous n’avons pas de grande équipe pour faire tourner les mécaniciens, etc. Nous devons également trouver une solution pour réduire leur charge de travail.

«Je pense que tout le monde est flexible sur ce point. Tout le monde comprend la situation et le fait qu’il est crucial de trouver des solutions. »

Vasseur a également pleinement soutenu la décision de reporter les nouvelles règles jusqu’en 2022, affirmant que c’était la seule option possible.

“Je pense honnêtement que c’était la meilleure décision que nous pouvions prendre, que nous reportions la réglementation 2021 à 2022 et que nous arrêtions le développement de la voiture ’21 pour 2020”, a déclaré le patron d’Alfa Romeo.

“C’est de loin la meilleure option sur la table et c’est la seule façon pour nous de pouvoir nous permettre ce genre de situation.”

