Fred Vasseur: Pas de temps pour le développement de pièces en 2020

Date publiée: 5 avril 2020

Le directeur d’Alfa Romeo, Fred Vasseur, estime que les équipes seront tellement occupées à construire des pièces cette saison qu’il n’y aura pas de temps pour en développer de nouvelles.

C’est bien sûr si les plans de Liberty Media décollent – ils espèrent préparer un calendrier d’au moins 15 courses pour cette saison après que les huit premières manches aient été suspendues en raison de la pandémie de coronavirus.

Un nouveau calendrier verrait probablement des courses presque tous les week-ends dans la seconde moitié de 2020, certains s’étalant peut-être jusqu’en 2021.

Et une telle situation signifie que les équipes seraient tellement occupées à construire les pièces, qu’il serait presque impossible d’en développer de nouvelles, selon Vasseur.

S’adressant à Motorsport.com, il a déclaré: «Dès que notre fermeture sera terminée, nous serons de retour au travail pour la saison en cours.

«Mais si nous avons quinze à dix-huit courses d’affilée, nous aurons besoin d’un énorme stock de pièces pour commencer la saison.

«Nous serons donc particulièrement occupés à produire, car nous ne serons guère de retour dans l’usine entre les courses. La saison 2020 sera donc une affaire légèrement différente. Je pense que nous verrons moins de développement sur les voitures pendant la saison. Mais nous ferons face à d’autres défis. »

Vasseur pense également qu’il serait difficile pour les équipes en difficulté de remonter la grille dans une telle situation.

“Il est en effet préférable d’avoir une bonne voiture dès le départ, si vous avez quinze courses – ou n’importe quelle quantité de courses – en succession rapide”, a-t-il déclaré avec un sourire.

“Ce sera assez difficile – je ne dirai pas impossible car rien n’est impossible – de revenir [from a bad start to the season], au moins beaucoup plus difficile que si vous aviez dix mois. C’est un fait. Mais c’est la situation et au final, nous n’avons pas grand-chose à redire. “

Vasseur était clair cependant que tenir autant de courses que possible en 2020 est vital, car “ce serait pour sauver la Formule 1.”

