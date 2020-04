Frédéric Vasseur sur les qualités que Kimi Raikkonen apporte à Alfa Romeo

Date publiée: 14 avril 2020

Le patron d’Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, a donné un aperçu des qualités que Kimi Raikkonen apporte à l’équipe de Formule 1.

Champion du monde et l’un des pilotes les mieux rémunérés de l’histoire de la Formule 1, la place de Raikkonen en tant que l’un des grands de tous les temps du sport sera solidement cimentée lorsqu’il décidera de raccrocher le casque et les gants.

Mais, âgé de 40 ans, Raikkonen est toujours aussi fort et n’a encore montré aucune indication appropriée qu’il était prêt à l’appeler un jour.

Alors qu’il continue de courir, il continue d’apporter énormément à l’équipe Alfa Romeo.

“Kimi n’a pas besoin d’argent et il ne court pas pour l’argent”, a déclaré Vasseur via Canal Plus, selon grandpx.news.

«Il veut juste s’amuser et montrer qu’il est toujours capable de bien performer.

«Il est également conscient qu’il ne peut plus remporter de grands prix, mais son plaisir est évidemment de voir l’évolution de l’équipe, ce que je recherchais en tant que manager.

«Je voulais quelqu’un avec nous qui voulait participer au développement de l’équipe.

«Il a une immense expérience tant en course qu’en équipe de haut niveau. Il a concouru pour de grands noms. Pour moi, c’est un gros plus. »

