Fry: le défi est différent chez Renault

Pat Fry, de Renault, a admis qu’il s’attend à avoir plus de mal à redresser le navire chez son nouvel employeur qu’il ne l’avait fait avec l’équipe précédente McLaren.

Le nouveau directeur technique de la tenue d’Enstone, Fry a de nouveau été chargé de diriger un projet de relance, mais souligne qu’il ne peut pas simplement répéter ce qui a fait son succès la dernière fois.

“Je pense que le défi est différent”, a-t-il déclaré à motorsport.com. «Je pense que McLaren a eu quelques problèmes spécifiques qui n’étaient pas simples à résoudre, mais il y avait des fruits à suspendre, je suppose.

«Je ne suis ici que depuis quelques jours, donc je pense qu’il y a beaucoup de choses que nous devons faire et revoir. Il est trop tôt pour voir exactement où nous en sommes.

«Il y a beaucoup de bonnes personnes et beaucoup de bons outils. Vous avez besoin de la bonne combinaison des meilleurs outils, des meilleures personnes et des meilleures méthodologies pour développer réellement. »

Champion du monde 2005 et 2006, Renault a clairement fait savoir que son objectif à long terme est de retrouver ce niveau de réussite. Pour Fry, cela signifie que son travail consiste autant à bâtir une équipe solide et des systèmes de soutien qu’à construire une voiture solide.

«Je veux essayer de m’assurer que nous sommes équipés de tous les bons outils, et la course automobile est assez simple: ce sont de bons outils, de bonnes personnes, de bonnes méthodologies, puis du temps. Vous devez faire fonctionner toutes ces choses. Vous avez besoin des trois et vous avez besoin que tout le monde soit collaboratif pour travailler ensemble.

«Je pense que c’est la clé pour le faire fonctionner. Le programme automobile, je ne fais que commencer. J’essaie d’avoir un aperçu rapide de tous les domaines pour voir où je pense que mon temps est le mieux dépensé pour commencer. McLaren était un peu différent, car il s’agissait simplement de réparer cette voiture en particulier. »

“Vous devez toujours avoir un œil sur les objectifs à plus long terme … Je veux m’impliquer avec la voiture 2020 ainsi qu’avec la 2021. 2021 est un projet énorme et j’ai beaucoup de rattrapage à faire”, a-t-il déclaré. m’a dit.

