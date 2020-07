Gagnez pour Bottas et F1 · .

Peut-être qu’il y avait quelque chose dans l’air de la Styrie. Mais plus probablement, c’était parce que les machines F1 étaient restées en sommeil pendant quatre mois depuis la fin des tests de pré-saison.

Quelle que soit la cause, le Grand Prix d’Autriche de dimanche a connu un nombre inhabituellement élevé de départs à la retraite. Les périodes de voitures de sécurité qui en ont résulté ont transformé ce qui aurait pu autrement être une course de procession en une course qui a vibré de drame, en particulier au cours de la poursuite finale du drapeau.

Les séances d’essais ont donné peu de raisons de douter que Lewis Hamilton entamerait sa quête d’un septième championnat du monde avec une autre victoire. Mais Valtteri Bottas lui a arraché la pole position, et alors que Hamilton semblait être plus rapide le jour de la course, pour la deuxième année consécutive, il n’a pas pu empêcher son coéquipier de réclamer le butin lors de l’ouverture de la saison.

Hamilton recule tôt

Max Verstappen avait remporté les deux dernières visites de F1 sur le Red Bull Ring, et l’équipe était clairement prête pour le combat avec Mercedes. Vendredi, la tentative infructueuse d’interdire leur nouveau système de direction à deux axes n’était qu’une salve d’ouverture.

Les pilotes ont manifesté leur opposition au racisme avant le départ.Ils ont eu plus de chance dimanche matin, après avoir montré une nouvelle vidéo de la conduite de Hamilton au cours du dernier tour en Q3. Les images à bord à 360 degrés de la Mercedes ont mis en doute la décision antérieure des commissaires sportifs de ne pas pénaliser Hamilton après qu’il n’ait apparemment pas ralenti pour un drapeau jaune lorsque Bottas est parti devant lui au quatrième virage.

Red Bull en a récemment fait l’expérience: quatre courses plus tôt (ou, pour le dire autrement, il y a huit mois), Verstappen avait perdu la pole position pour ne pas avoir ralenti lorsque des drapeaux jaunes ont été montrés lors des qualifications au Mexique. Une fois que la nouvelle vidéo a été montrée aux commissaires sportifs, Hamilton a été amarré à trois places sur la grille, plaçant Verstappen au premier rang et élevant également Alexander Albon au quatrième rang.

Mercedes et Red Bull ont donc mélangé leurs voitures, tout comme McLaren, car Lando Norris a été promu à une troisième place qui équivalait à la meilleure position de départ de l’équipe sur la même piste quatre ans plus tôt. Pendant ce temps, les pilotes se sont dirigés vers l’avant de la grille où ils ont participé à une manifestation d’avant-course de soutien à la diversité.

La question de savoir si certains «prendraient un genou» – le geste de plus en plus répandu de soutien au mouvement Black Lives Matter – avait été un sujet de discussion important avant la course. La majorité d’entre eux l’ont fait, mais tous portaient des T-shirts avec des messages antiracistes.

Hamilton a été relégué au troisième rang sur la grille. Hamilton, toujours le seul pilote noir du sport au début de sa 14e saison de compétition, avait été le plus ardent défenseur de la cause, mais a catégoriquement nié avoir prétendu avoir contraint ses rivaux à « prendre un genou ». Il est retourné à sa Mercedes, repeint en noir pour la saison comme une déclaration de l’opposition de l’équipe au racisme.

Personne ne pouvait mettre en doute le sujet du racisme à Hamilton. Mais son envie de gagner n’est pas moins forte. Est-ce que cela, en plus de toutes les perturbations du premier «événement fermé» de F1 dû à Covid-19, avait été une distraction trop loin?

Le directeur de l’équipe, Toto Wolff, ne le pensait pas. « Il était dans une très bonne voie », a déclaré Wolff après la course. «Aucune différence avec tous les autres week-ends où nous avons travaillé ensemble. C’est un sujet qui lui tient à cœur mais qui n’a pas eu d’impact sur sa course. »

La charge de Verstappen se termine tôt

Le départ a été ordonné. La plupart des coureurs avant s’étaient qualifiés sur des pneus tendres, mais Verstappen manquait de morsure initiale de son caoutchouc moyen plus dur, offrant à Norris une opportunité.

« J’étais un peu nerveux, je ne vais pas mentir », a admis le pilote McLaren par la suite. «Tous mes départs d’entraînement se sont très bien passés. J’ai frappé anti-décrochage sur chacun d’eux en fait.

La poursuite de Bottas par Verstappen a été de courte durée «Donc, je le redoutais, en quelque sorte, mais je savais que Max était au milieu, donc je savais que j’avais une bonne chance contre lui et en regardant l’année dernière, nous étions les meilleurs partants de l’ensemble la grille. »

Norris a sondé les défenses de Verstappen mais s’est installé derrière lui. En effet, tous les neuf premiers ont maintenu leur position de départ. Sebastian Vettel, qui s’est qualifié sur le «nouveau pôle de pneus» en 11e position, a gagné une place au détriment de la Renault de Daniel Ricciardo.

Mais à partir de leur lamentable septième et onzième places sur la grille, les Ferrari ont peu progressé parmi leurs rivales de milieu de terrain. Le SF1000 donnait sept dixièmes de seconde à la Mercedes en ligne droite.

Était-ce un signe de la façon dont les règles hors saison, provoquées par leur accord secret avec la FIA, les avaient forcées à changer de voiture? « Je vous laisse les gars en tirer vos propres conclusions », a déclaré le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner.

Bottas a pris une bonne avance sur les premiers tours et a continué à devancer Verstappen. Au tour 10, le pilote Red Bull a commencé à égaler ses temps au tour.

Horner, cependant, avait d’autres problèmes à régler. Il a fallu attendre le 10e tour pour que Verstappen arrête Bottas de s’éloigner de lui – et tout comme il semblait que ses pneus moyens faisaient pencher la balance en sa faveur, son unité de puissance Honda s’est emballée.

Mercedes a eu des ennuis

Cela a laissé les voitures noires courir un à deux. Hamilton avait déjà dépassé Norris et Albon avec peu de difficulté, DRS amplifiant la supériorité linéaire de Mercedes. Le champion du monde continuait à avancer, les temps au tour de façon constante dans le bas 1’09s, chipping dixièmes de la marge de Bottas.

Mercedes s’attendait à des problèmes de fiabilité dans la course Au 20e tour, Ricciardo et Lance Stroll avaient rejoint Verstappen à la retraite. Les pilotes Haas avaient également du mal avec leurs freins. Sur le 25e tour, Esteban Ocon a pris Kevin Magnussen pour la 11e place, et dans l’air chaud de Renault, le pilote Haas n’a reçu aucune réponse de ses freins avant et s’est mis à la retraite.

Les nombreux pièges à gravier du Red Bull Ring signifient que la voiture de sécurité est souvent nécessaire pour récupérer les véhicules. Cela a permis au terrain de se creuser, et presque tout le monde l’a saisi. Mercedes a «empilé» leurs pilotes très efficacement – le temps à l’arrêt de Hamilton était en fait légèrement plus rapide que celui de Bottas.

« Nous n’étions pas loin de s’arrêter », a déclaré Bottas. «Je pense qu’à moins de 10 tours du tour d’arrêt prévu, alors je suis sur le point d’essayer d’augmenter le rythme.»

Williams a curieusement choisi de ne pas faire venir Nicholas Latifi immédiatement, et la courte durée de la voiture de sécurité a signifié qu’il n’a pas eu le temps de rejoindre la file d’attente avant le redémarrage de la course.

Quand il l’a fait, Hamilton a suivi Bottas mais n’a pas pu dépasser son coéquipier. Albon était désormais troisième derrière eux dans le seul Red Bull restant après la sortie de Verstappen.

Mais Mercedes avait ses propres problèmes de fiabilité. Ils avaient été inquiets pour la voiture de Bottas dès le début de la course, et l’équipe était de plus en plus inquiète pour la W11 de Hamilton.

Mercedes était consciente du problème depuis vendredi, qui a ses racines dans la conception de la voiture et peut affecter sa boîte de vitesses. « Pour le moment, si nous construisons la voiture et la faisons fonctionner, ce problème apparaîtra à un moment donné », a expliqué le directeur des opérations en piste de l’équipe, Andrew Shovlin. « C’est une question de temps. »

Russell a pris la tête de Vettel avant de prendre sa retraite. Les deux pilotes ont donc été invités à se tenir à l’écart des fameux virages du Red Bull Ring. Mais rouler sur ces comptes représente beaucoup de temps au tour sur le circuit, et la tentation de les piloter était grande. Hamilton, se rapprochant de Bottas, a déclaré à l’équipe « qu’il utilise beaucoup plus de trottoirs que moi » à un moment donné.

« Au départ, c’était difficile parce que je regardais dans les rétroviseurs et je pouvais voir Lewis pousser encore assez fort et utiliser toute la piste », a déclaré Bottas. «Mais vous voulez évidemment privilégier la fiabilité.

«Il a fallu quelques tours pour vraiment optimiser la nouvelle façon de conduire et éviter les trottoirs. Les bordures ici, plus vous y allez, plus les vibrations augmentent. »

Ils ont couru de cette façon pendant de nombreux tours, jusqu’à ce que George Russell, qui avait son Williams jusqu’au 12e avant d’être dépassé par Kimi Raikkonen, s’arrête avec une perte de pression de carburant. Cela a déclenché le retour de la voiture de sécurité.

Mercedes a estimé qu’ils n’avaient pas besoin de chercher des pneus neufs – une décision à laquelle ils ont ensuite réfléchi – a donc laissé Bottas et Hamilton à l’écart. Albon s’est piqué de la troisième place, tandis que Sergio Perez est resté à l’écart et a hérité de sa position, et Norris et Leclerc sont arrivés des cinquième et sixième.

Albon et Hamilton s’emmêlent à nouveau

L’enchevêtrement avec Hamilton a ruiné la course d’Albon Le potentiel d’Albon était clair car il a immédiatement dépassé Perez après que le pilote du Racing Point s’est largement écarté au virage trois lorsque la course a repris. Cependant, la Safety Car est réapparue et Perez a repris la place, bien qu’il y ait renoncé correctement avant le redémarrage. La dernière interruption est intervenue après que l’Alfa Romeo de Raikkonen a déposé sa roue avant droite, l’écrou ayant été croisé lors de son arrêt au stand.

La course a finalement repris pour de bon avec Bottas menant Hamilton et Albon, qui pouvaient se permettre de s’appuyer plus dur sur ses pneus tendres avec moins de tours à parcourir. Il a mis Hamilton sur la défensive au quatrième virage et a fait une offre audacieuse pour la ligne extérieure. Le mouvement semblait complet – mais la paire s’est touchée à la sortie du coin et, avec des nuances de leur enchevêtrement à Interlagos l’année dernière, Hamilton a poursuivi sa route tandis qu’Albon s’est retiré du gravier.

Les commissaires sont descendus du côté d’Albon. Les deux pilotes avaient de la place au point de contact, et Hamilton avait beaucoup de verrouillage, mais le fait que sa roue avant soit entrée en contact avec l’arrière d’Albon a fait basculer la décision contre le pilote Mercedes. Résultat: pénalité de cinq secondes.

« Je pense qu’Alex n’avait pas la vitesse en ligne droite, il a donc dû, avec l’avantage de l’adhérence, essayer de le dépasser ou de sortir du virage », a résumé Horner. «Et pour lui, le travail était fait, il commençait à regarder vers Valtteri quand Lewis a mis une roue à l’intérieur.

« Donc je pense que c’est peut-être plus Lewis que la question devrait être posée, ce qu’il ferait différemment. »

Cela a changé le teint de la chasse au drapeau. La paire Mercedes allaitait toujours chez elle, mais chaque voiture à moins de cinq secondes de Hamilton à l’arrivée lui coûterait une place. Cela n’inclurait pas Perez, cependant, car il avait également récolté une pénalité de cinq secondes pour excès de vitesse dans la voie des stands.

Leclerc a superbement exploité son nouveau pneu, dépassant Perez et Norris – ce dernier également sur du caoutchouc neuf – et se positionnant pour hériter de la deuxième place de Hamilton. Mais il savait que le résultat ne justifiait pas les performances de la nouvelle Ferrari.

Norris a ravi McLaren de monter sur le podium « Je ne pense pas que nous soyons satisfaits du rythme de la voiture », a-t-il déclaré. « Oui, c’est un excellent résultat. Mais en réalité, le rythme n’est pas là où nous voulons qu’il soit. Il y a donc encore des choses à faire. Nous ne sommes pas satisfaits du rythme de la voiture en ce moment. »

Norris a également lancé une attaque surprise sur Perez, puis a déclenché un dernier tour puissant, établissant le temps le plus rapide de la course alors qu’il pinçait le troisième à Hamilton par moins de deux dixièmes de seconde. Bottas avait tenté de réaliser le meilleur tour, évitant ainsi les trottoirs, mais a admis qu’il «ne se sentait pas bien» de risquer 25 points en poursuivant un de plus.

« Avec trois tours à faire, on m’a dit que Lewis avait la pénalité de cinq secondes et nous avons utilisé le reste de nos modes de moteur et, évidemment, je l’ai poussé un peu plus en termes de limites de piste et d’utilisation des bordures », a déclaré Norris.

« Dans le dernier tour, j’ai réussi à me rapprocher, je ne sais pas ce que c’était, plus d’une seconde et un peu sur Lewis donc c’était une clé. J’ai obtenu le podium dans le dernier tour de la course. Si j’étais un peu plus en arrière ou si je ne faisais pas aussi bien qu’un tour, je ne serais pas là. »

Le penalty de Perez l’a propulsé au cinquième rang derrière Sainz, alors McLaren a terminé la journée avec plus de points que quiconque en dehors de Mercedes. Pierre Gasly, Ocon et Antonio Giovinazzi étaient les suivants.

Vettel a marqué le dernier point sur un horrible début de sa dernière saison pour Ferrari. N’ayant pas atteint le Q3 24 heures plus tôt, il a travaillé au milieu de terrain, a filé en essayant de dépasser Sainz et a été la dernière voiture à courir en dehors de Williams, retardée de Latifi. Daniil Kvyat et Albon étaient également classés, mais les deux s’étaient arrêtés, Kvyat après que la suspension ait été endommagée a provoqué une panne de pneu spectaculaire à la Mansell.

Une victoire pour le conducteur et le sport

Même les célébrations du podium étaient socialement distanciées. Le premier événement fermé de la Formule 1, organisé des mois après le début de la saison en Australie, peut être considéré comme un succès. Plus de 4000 tests pour Covid-19 ont été effectués et aucun n’est revenu positif. Il a prouvé qu’il peut organiser avec succès des courses internationales alors que le monde sort d’une pandémie qui a coûté la vie à plus d’un demi-million de personnes.

Le Red Bull Ring est la première piste où Bottas a remporté plus de deux fois. Il a clairement la mesure de la place, et s’il peut répéter sa performance dans la seconde moitié de la double tête sans précédent de la F1, il donnera à son coéquipier champion du monde un motif de préoccupation.

En attendant, Mercedes et Red Bull doivent trouver la fiabilité et Ferrari doit trouver la performance. Beaucoup.

