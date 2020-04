Ganassi licencie Larson après une insulte raciale sur iRacing

Kyle Larson a été licencié mardi par Chip Ganassi Racing, complétant une chute stupéfiante pour la star NASCAR en herbe qui a proféré une insulte raciale lors d’une course virtuelle en direct et a ensuite regardé presque tous ses sponsors le déposer.

Larson, âgé de 27 ans, à sa septième saison de coupe avec Ganassi et considéré comme le meilleur agent libre de NASCAR il y a à peine trois jours, est maintenant sans emploi dans ce qui pourrait finalement être une erreur à huit chiffres.

“Après mûre réflexion, Chip Ganassi Racing a décidé de mettre fin à sa relation avec le pilote Kyle Larson”, a déclaré Ganassi. «Comme nous l’avons déjà dit, les commentaires de Kyle étaient à la fois offensants et inacceptables, surtout compte tenu des valeurs de notre organisation. Alors que nous continuions d’évaluer la situation avec toutes les parties concernées, il est devenu évident que c’était la seule ligne de conduite appropriée à prendre. »

Larson se préparait à tester l’agence libre pour la première fois de sa courte carrière et on s’attendait à ce que Ganassi se retrouve dans une guerre d’enchères pour garder le pilote de voiture de sprint sur lequel il avait joué et développé pour devenir l’une des futures stars de NASCAR.

Le dénouement a commencé dimanche soir lorsque Larson participait à l’un des événements virtuels iRacing que les pilotes jouent pendant la pause sportive causée par la pandémie de coronavirus. Larson a semblé perdre la communication sur son casque avec son observateur.

Lors d’une vérification de son microphone, il a demandé à son observateur: “Vous ne m’entendez pas?” Cela a été suivi par le N-mot. La liaison a été dirigée vers son observateur, qui est blanc.

Il a été suspendu sans salaire par Ganassi lundi matin, puis suspendu indéfiniment par NASCAR et Larson, qui est à moitié japonais, a reçu l’ordre de suivre un entraînement de sensibilité.

Mais tout s’est effondré alors que les principaux sponsors, McDonalds et Credit One Bank, ont retiré leur financement. Chevrolet a suspendu sa relation avec Larson, et tous les partenaires commerciaux sauf un ont dénoncé le commentaire de Larson et indiqué qu’ils s’éloignaient.

Sans financement sur la Chevrolet n ° 42 tant que Larson était dans la voiture, la situation est devenue intenable pour Ganassi.

La célèbre carrière de voiture de sprint de Larson pourrait également être en danger: Kyle Larson Racing met en service une Chevrolet dans la série World of Outlaws qui est parrainée en partie par Lucas Oil, une entreprise qui a déclaré qu’elle mettait définitivement fin à son partenariat avec Larson.

À la fin de l’année dernière, Larson a également ajouté une voiture midget à son équipe et l’a conduite à sept victoires en huit courses pour clôturer 2019, puis a ouvert 2020 avec une victoire au prestigieux Chili Bowl lors de son 13e essai.

Larson était clairement prêt pour la plus grande année de sa carrière et devrait prendre une décision entre la loyauté envers Ganassi ou un mouvement vers un ami proche et un autre coureur de voitures de sprint, l’équipe NASCAR de Tony Stewart. Il aurait également pu être un candidat de longue date pour remplacer le septuple champion NASCAR Jimmie Johnson à Hendrick Motorsports.

Au lieu de cela, sa liaison est devenue virale parce que les téléspectateurs peuvent suivre les courses virtuelles sur l’application de jeu Twitch et écouter les plaisanteries légères typiques des conducteurs. Larson s’est excusé dans une vidéo publiée sur ses comptes de médias sociaux.

“J’ai fait une erreur, j’ai dit un mot qui ne devrait jamais, jamais être dit”, a déclaré Larson. «Il n’y a aucune excuse à cela. Je n’ai pas été élevé de cette façon. C’est juste une chose horrible à dire. Je suis très désolé pour ma famille, mes amis, mes partenaires, la communauté NASCAR et surtout la communauté afro-américaine.

“Je comprends que les dommages sont probablement irréparables et je le reconnais.”

Il a également contacté de nombreux sponsors et amis pour s’excuser. Brent Powell, président de Plan B Sales and Marketing, était le seul commanditaire à rester derrière Larson. Il a dit que le conducteur l’avait appelé personnellement pour “exprimer ses regrets à propos de ce qui s’était passé”.

“Nous savons que c’est un jeune homme génial qui a fait une erreur et nous allons le soutenir à 100% et aider de toutes les manières possibles”, a déclaré Powell.

Larson, dont les grands-parents ont passé du temps dans un camp d’inhumation en Californie pendant la Seconde Guerre mondiale, est passé de la course sur courte piste à NASCAR grâce à son programme «Drive for Diversity». Il est le seul pilote d’origine japonaise à remporter une grande course NASCAR.

