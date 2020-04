Ganassi licencie Larson, pilote de NASCAR, pour insulte raciale sur Simrace · .

Ganassi a licencié son coureur de longue date de la Coupe NASCAR Kyle Larson après avoir utilisé une insulte raciale lors d’une simulation il y a deux jours.

“Après mûre réflexion, Chip Ganassi Racing a décidé de mettre fin à sa relation avec le plus sec Kyle Larson”, a annoncé l’équipe dans un communiqué.

«Comme nous l’avons déjà dit, les commentaires de Kyle étaient à la fois offensants et inacceptables, surtout compte tenu des valeurs de notre organisation. Alors que nous continuons d’évaluer la situation avec toutes les parties concernées, il est devenu évident que c’était la seule ligne de conduite appropriée à prendre. »

Larson a fait la grande majorité de ses 223 départs en Coupe NASCAR avec Ganassi et a marqué ses six victoires avec l’équipe.

Hier, Larson a été suspendu indéfiniment par NASCAR ainsi que la plate-forme iRacing qui a accueilli dimanche la course «Monza Madness» au cours de laquelle l’incident a eu lieu. Des sponsors comme McDonalds et Credit One ont également mis fin à leurs associations avec lui.

Hier, Larson a publié des excuses publiques via une vidéo sur les réseaux sociaux. “Je voulais juste dire que je suis désolé”, a-t-il déclaré.

«Hier soir, j’ai fait une erreur, j’ai dit un mot qui ne devrait jamais, jamais être dit, et il n’y a aucune excuse pour cela. Je n’ai pas été élevé de cette façon. C’est juste une chose horrible à dire.

«Je suis très désolé pour ma famille, mes amis, mes partenaires, la communauté NASCAR et surtout la communauté afro-américaine. Je comprends que les dommages ne sont probablement pas réparables. Et je le reconnais. Je voulais juste vous faire savoir à quel point je suis désolé. “

