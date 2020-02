Gasly «ne changera pas» malgré les critiques de crash test

Date publiée: 17 février 2020

Bien qu’il soit blâmé par Helmut Marko d’avoir jeté le programme de test de Red Bull “par-dessus bord” lors de son deuxième crash la saison dernière, Pierre Gasly dit qu’il “ne changera pas” son approche.

La saison dernière, Gasly a rejoint Red Bull Racing, promu après seulement un an à Toro Rosso.

Ce n’était pas un bon début pour le Français, qui s’est écrasé à deux reprises lors des tests, gagnant la colère du conseiller Red Bull Marko.

“Gasly doit clairement faire preuve de plus de discipline!” dit l’énervé Marko. «Il a jeté par-dessus bord tout notre programme de tests.»

Que cette critique ait joué un rôle dans l’échec de Gasly à briller chez Red Bull, nous ne le saurons jamais car le joueur de 24 ans dit qu’il gardera quelque chose de «privé».

Il a cependant déclaré que la critique mise à part, il abordera les tests de pré-saison de cette saison avec Toro Rosso comme il l’a fait l’année dernière.

Il a déclaré à Autosport: «J’aurai encore plus d’accidents dans ma carrière. J’avais beaucoup de karting et ça ne m’a jamais empêché d’aller vite.

«D’une certaine manière, je n’ai pas chuté plusieurs fois, je pense, l’année dernière au cours de la saison et les tests sont également effectués pour cela – je préfère chuter lors d’un test plutôt que pendant une course.

“Donc, non, je ne changerai pas mon approche.

“Bien sûr, je dois être prudent – ce n’est pas quelque chose que vous voulez et pour les tests, je veux nettoyer tous les tests.

«Mais aussi en conduisant des voitures de F1 avec plus de 1000 chevaux et en allant à des vitesses folles, vous savez qu’il y a toujours un risque que des choses se produisent.

“Mais, non, bien sûr, nous savons que l’objectif du test est de faire autant de tours que possible, de développer la voiture et je ferai tout de mon côté pour avoir le meilleur test possible.”

Gasly et son coéquipier Daniil Kvyat ont secoué le nouvel AT01 sur le circuit de Misano ce week-end, le Français déclarant que “ça sent vite”.

