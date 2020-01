Gene Haas doit «se convaincre» de garder l’équipe de F1

Date publiée: 7 janvier 2020

Le directeur de l’équipe de Haas, Guenther Steiner, a déclaré que le propriétaire Gene Haas devait se convaincre de continuer à financer l’équipe de Formule 1.

La formation américaine devrait disputer sa cinquième saison de Formule 1 après avoir rejoint la grille en 2016, mais Gene Haas envisage l’avenir à long terme de l’équipe dans ce sport.

Steiner pense qu’il n’y a pas grand-chose qu’il puisse dire pour convaincre Gene Haas de poursuivre l’association avec la Formule 1 et ne veut pas créer de faux espoirs en suggérant que des victoires pourraient être réalisables lorsque les nouveaux règlements techniques entreront en vigueur à partir de 2021.

“Je pense qu’il est difficile de [know what to] dire pour le convaincre [Gene Haas]», A déclaré Steiner à Autosport.

«Il doit se convaincre. C’est comme ça que je le vois.

«Il comprend mieux cela. Je ne pense pas que je puisse faire beaucoup pour le convaincre, il doit se convaincre que c’est ce qu’il veut faire, que c’est ce qu’il veut utiliser son argent marketing pour investir.

“Il comprend assez bien que si je lui dis qu’il peut gagner en 2021, il pourrait dire” il [Steiner] ne sait pas ce qu’il fait ». Je devrais être d’accord avec lui. Donc je ne sais pas.

“Mais, comme je l’ai dit, il y a encore tellement de problèmes en suspens ici que pour le moment je ne sais pas s’il doit prendre une décision.”

Concernant la perspective de gagner de plus petites équipes en 2021, Steiner a ajouté: «C’est très naïf. Ça n’arrivera pas.”

Haas a connu une très bonne campagne 2018 après avoir terminé P5 dans le championnat des constructeurs, mais est tombé à P9 en 2019 avec leur voiture fournissant un mal de tête après l’autre tout au long d’une saison difficile.

