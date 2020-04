George Russell a sous-estimé la série virtuelle F1

Date publiée: 18 avril 2020

George Russell de Williams admet qu’il ne s’attendait pas à ce que la série virtuelle de Formule 1 soit aussi compétitive qu’elle l’est.

Le Britannique a fait ses débuts dans la série officielle F1 Esports, conçue pour remplacer les courses réelles perdues à cause de la pandémie de coronavrius, lors de la deuxième manche «en Australie».

Il terminerait la P3 dans un Albert Park virtuel, et aux côtés de ses collègues pilotes de F1 Charles Leclerc, Lando Norris, Nicholas Latifi, Alex Albon et Antonio Giovinazzi se disputeront à nouveau “en Chine” pour la troisième manche de la série dimanche.

Russell a admis qu’il s’était d’abord inscrit à la série à la recherche d’un peu de plaisir, mais il a sous-estimé le niveau de compétition.

“C’est le but, c’est le but [to win]», A-t-il déclaré au Evening Standard.

«Je me suis inscrit au Grand Prix virtuel pour un peu de plaisir et pour divertir les fans. Je ne prenais pas ça trop au sérieux, mais je me suis vite rendu compte que le niveau était très élevé. Ces gars-là ont mis beaucoup de pratique, donc j’ai besoin de voir comment je m’en sors.

“Ce n’est pas vraiment réaliste lorsque vous comparez le jeu à la conduite d’une vraie voiture de course, car lorsque vous montez, vous roulez à 200 mph. Mais c’est tout ce que j’ai en ce moment. “

Les sports électroniques donnent également aux gens la possibilité de rester connectés les uns aux autres à un moment où nous sommes obligés de nous distancier socialement, et Russell dit que cela a été un «choc pour le système» pour lui.

“Cela a été le plus grand choc pour le système: ne pas rencontrer d’amis et avoir une vie sociale, comme c’est le cas pour tout le monde”, a-t-il déclaré.

“Je suis en contact quotidien avec des amis, via des SMS et des vidéos FaceTime. J’ai rejoint Houseparty [a mobile app that allows several people to video chat] l’autre jour pour m’aider à rester en contact. Pour le moment, le temps passe bien. »

Alors que la course de Formule 1 dans la vraie vie semble être un monde loin en ce moment, Russell reste en contact régulier avec Claire Williams, directrice adjointe de Williams.

«Je parle à Claire deux fois par semaine, nous avons eu un chat vidéo de 40 minutes l’autre jour sur la vie en général. J’ai une excellente relation avec elle », a-t-il confirmé.

