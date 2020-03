George Russell “doute” que Williams est désormais en meilleure position

Date publiée: 28 mars 2020

George Russell “doute” que Williams ait amélioré sa position en 2019, affirmant que les attentes de l’équipe restent “sous contrôle”.

La tenue Grove a fait une déclaration en étant la première voiture en piste sur le Circuit de Barcelone-Catalunya pour les tests de pré-saison 2020 après avoir raté le début de la semaine d’ouverture en 2019.

Et tous les signes étaient positifs – Russell terminerait les deux semaines avec le septième temps le plus rapide, établissant un 1: 16.871 sur les pneus C5, juste une demi-seconde plus lent que le meilleur effort de Charles Leclerc sur le même composé pour Ferrari.

Russell n’est pas particulièrement optimiste cependant pour les chances de Williams en 2020 lorsque l’action finira par commencer.

“Je doute que nous soyons en meilleure position [compared to 2019]”, Est-il cité par Crash.net.

«Je pense que nous sommes toujours la voiture la plus lente et nous ne nous laisserons pas emporter par nous-mêmes, mais nous avons définitivement réduit l’écart.

“Ne vous attendez pas à nous voir en quelque sorte au T2, Q3. Nous nous sommes certainement améliorés, mais les attentes sont toutes sous contrôle. “

Russell a également ignoré les comparaisons entre les temps de test de Williams et ceux des autres équipes.

“Je sais comment nous avons gagné, mais quantifier par rapport aux autres équipes est très difficile”, a-t-il expliqué.

“Je pense que sur le temps au tour, nous étions plus rapides que l’Alfa / Alpha [in testing] sur le tableau de chronométrage, mais cela ne compte pour rien. Nous étions en avance sur le Red Bull et Mercedes à un moment donné.

«En tant que Williams, nous voulons progresser beaucoup plus haut sur la grille, et leurs objectifs ne sont pas seulement de se battre à l’arrière.

«Au cours des prochaines années, je vais vraiment faire de grands progrès. J’espère que c’est le tournant, mais c’est un long chemin, et McLaren en est le meilleur exemple.

«Combien de temps il leur a fallu pour récupérer et regarder où ils en sont maintenant. Il vaut mieux sous-promettre et sur-livrer. “

