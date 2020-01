George Russell espère être “ vraiment ” au combat en 2020

Date publiée: 15 janvier 2020

George Russell dit que le taux de développement de Williams lui donne l’espoir d’être dans la bataille du milieu de terrain cette année, si personne d’autre ne s’améliore.

La tenue Grove a propulsé le championnat des constructeurs de F1 pour la deuxième année consécutive en 2019, bien qu’il soit sûr de dire que l’année dernière était un nouveau creux pour l’équipe.

Après s’être présenté tardivement aux tests de pré-saison, Williams ne s’est jamais remis et a passé la saison derrière le reste de la grille.

Mais l’équipe a subi des changements à la fois dans son personnel et dans ses philosophies, donc Russell pense qu’avec son rythme de développement actuel, elle sera compétitive en 2020, si ses rivaux ne trouvent pas de gains majeurs.

«L’équipe a pris une grosse remise à zéro avec une philosophie aérodynamique et nous avons dû prendre ce coup en performance pour reconstruire ces fondations, donc à partir de la saison, nous n’avons pas été surpris [with] la position que nous occupions », a-t-il déclaré sur Autosport.com.

«Nous espérions nous améliorer à un rythme plus élevé que nous, mais ces fondations ont mis plus de temps à se mettre en place que nous ne le pensions tous.

“[But] maintenant, le taux d’amélioration sur lequel nous sommes est vraiment fort.

«Nous pouvons vraiment voir que dans le suivi de soufflerie des appuis que nous avions au début de l’année, à ce que nous avons dans la voiture maintenant, à ce que nous pensons que nous commencerons l’année prochaine.

«La seule chose que nous ne savons pas, c’est à quel point tout le monde s’améliorera.

“Je peux vous dire maintenant que si tout le monde ne s’améliore pas du tout, nous serons bel et bien dans ce combat.”

Si ces améliorations n’avaient pas pris autant de temps qu’elles l’ont fait, Russell pense que Williams aurait été dans la conversation pour des points avant la fin de la saison 2019.

“Tout le monde s’est amélioré, mais nous pensons que nous devrions nous améliorer à un rythme beaucoup plus élevé l’année prochaine que nous ne nous sommes améliorés cette année”, a-t-il déclaré.

“C’est une bonne raison d’être positif.

“Si nous [had] commencé [2019] avec cette voiture, nous aurions bien combattu au début de l’année parce que nous avons mis un temps décent sur la voiture.

“Mais tout le monde [improved as well, so] à l’œil, il ne semble pas que nous ayons fait autant de progrès, alors que nous avons [actually] fait le même montant que tout le monde a fait.

«Je veux voir des progrès en moi et je veux voir des progrès dans la voiture.

“Je crois que [in 2020] nous serons plus forts. À l’horizon 2021, où toutes ces fondations seront reconstruites, et cela devrait définitivement être en bonne voie. »

