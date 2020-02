George Russell: les derniers problèmes de moteur Mercedes ne sont pas idéaux

Date publiée: 29 février 2020

George Russell de Williams dit que l’équipe a eu un “petit problème” avec leur Mercedes Mercedes vendredi alors que les problèmes de fiabilité dans les tests continuaient.

Le problème n’a pas coûté trop de temps à Russell car il a parcouru 146 tours le dernier jour des tests, mais c’était un autre signe inquiétant d’un PU de Mercedes qui avait l’air fragile lors des tests de pré-saison avant la nouvelle campagne.

Le coéquipier de Russell, Nicholas Latifi, a souffert d’une mauvaise fiabilité plus tôt dans la semaine, et bien que la cause de ce dernier problème reste à l’étude, Russell se sent toujours bien préparé pour la première course en Australie en deux semaines.

«Nous avons eu un petit problème avec le moteur dans l’après-midi, mais nous avons eu une bonne matinée [where we did] une simulation quali avec notre retournement. Je pense que c’était une bonne préparation avant Melbourne », a-t-il déclaré sur Crash.net.

«Je monte et je conduis, je laisse ça aux gars chez Mercedes et ici. Ce n’est évidemment pas idéal, mais c’est une de ces choses. Mercedes repousse les limites en ce moment, et je suis sûr qu’ils vont revenir en arrière et tout revoir.

«Ça a fait des bruits drôles et j’ai commencé à perdre un peu de puissance. Je ne sais pas s’il y a un mot officiel.

«Nous avions prévu de faire deux simulations de course complètes, et nous en avons obtenu un et demi.

«Encore des tours. Nous avons toujours un simulateur de course complet à la fin de la journée, je pense, je ne sais pas exactement. “

Claire Williams, directrice adjointe de l’équipe, a clairement indiqué qu’elle faisait entièrement confiance à Mercedes pour régler ces problèmes avant l’ouverture de la saison.

«Malheureusement, certains de nos plans d’exécution ont été affectés par le nombre de problèmes de fiabilité du moteur qui se sont matérialisés au cours des six jours et qui ont principalement affecté Nicholas. [Latifi’s] mais nous sommes convaincus que Mercedes HPP les résoudra avant de courir.

“Ce n’est encore que le début, mais la voiture est certainement plus belle que l’année dernière et c’est ce que nous voulions démontrer, que nous pouvons progresser.”

