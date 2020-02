George Russell: “Pas question” Williams est aussi lent que l’année dernière

Date publiée: 23 février 2020

Seule la première semaine des tests de pré-saison est terminée, mais George Russell pense qu’il n’y a “aucun moyen” que Williams soit aussi loin de ses rivaux qu’en 2019.

L’équipe voulait marquer un point en étant le premier sur la piste lorsque les tests de pré-saison avant la saison 2020 ont commencé – et ils l’ont fait exactement avec Russell donnant le coup d’envoi de l’action.

Il s’agit d’un énorme bond en avant par rapport à la situation d’il y a deux ans lorsque Williams n’a pas réussi à préparer sa voiture pour les deux premiers jours de test.

Williams a enregistré 324 tours au cours des trois jours de test de la première semaine, tandis que, grâce à Russell, ils ont également fait un tour à un rythme qui les a placés dans le peloton de terrain.

Et même s’il ne serait pas trop sage d’utiliser les tests comme marqueur de la position des équipes pour la performance pure, Russell pense définitivement que cela montre que son équipe a déjà fait une amélioration par rapport à 2019.

“Il n’y a aucun moyen que nous soyons aussi loin du rythme que nous l’étions l’année dernière”, a-t-il déclaré à Autosport.

«L’année dernière, nous étions en moyenne une seconde derrière [and] vous pouvez dire que toutes les autres équipes au moins ont trouvé trois dixièmes – donc pour que nous combattions, nous devons avoir trouvé au moins ce montant.

«Si nous pouvons réaliser ce que nous visons, je pense que ce sera un excellent travail, qui sera de se battre avec d’autres équipes.

“Mais nous avons juste besoin de voir – la semaine prochaine sera une meilleure compréhension, mais en réalité, Melbourne est le moment où tout le monde saura où ils en sont.”

Les tests de corrélation aérodynamique étaient à l’ordre du jour pour Russell pour la plupart de ses deux matins de tests, affirmant que c’était parce que Williams avait apporté «des charges d’éléments aérodynamiques» pour essayer de «voir si tout était corrélé par rapport à l’éolienne, par rapport à CFD et comment c’est travailler sur la piste ».

«Nous avons fait plein de râteau [on the second] Matin. Je ne connais pas les résultats de [that] mais c’est très bénéfique et c’est ce dont on a besoin à ces débuts », a-t-il ajouté.

“Ce n’était pas la journée parfaite [on Thursday], mais je pense que ce sera productif à long terme. “

